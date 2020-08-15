Назначен аким Жезказгана

До назначения Абсаттаров занимал пост первого заместителя председателя правления - члена правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает пресс-служба карагандинского областного акимата.
Нового руководителя города представил активу аким Карагандинской области Женис Касымбек.
Кайрат Бектаевич имеет опыт государственного управления, знает проблемы города и находит решения. Он сможет организовать работу в соответствии с задачами, поставленными президентом, благодаря своему опыту и знаниям", - сказал Женис Касымбек.
Кандидатуру нового руководителя города представили депутатам Жезказганского маслихата на внеочередной сессии. Они единогласно проголосовали за Кайрата Абсаттарова.
Предыдущий аким Жезказгана Кайрат Бегимов освобождён от занимаемой должности с согласия администрации президента в связи с переводом на другую работу.
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