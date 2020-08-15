Назначен аким Жезказгана

Жезказган. 14 августа. Kazakhstan Today - Акимом Жезказгана назначен Кайрат Абсаттаров, передает Kazakhstan Today.

До назначения Абсаттаров занимал пост первого заместителя председателя правления - члена правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает пресс-служба карагандинского областного акимата.

Нового руководителя города представил активу аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Кайрат Бектаевич имеет опыт государственного управления, знает проблемы города и находит решения. Он сможет организовать работу в соответствии с задачами, поставленными президентом, благодаря своему опыту и знаниям", - сказал Женис Касымбек.

Кандидатуру нового руководителя города представили депутатам Жезказганского маслихата на внеочередной сессии. Они единогласно проголосовали за Кайрата Абсаттарова.

Предыдущий аким Жезказгана Кайрат Бегимов освобождён от занимаемой должности с согласия администрации президента в связи с переводом на другую работу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства