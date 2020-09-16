Хамитов заявил, что не отказывается от своих слов

Алматы. 15 сентября. Kazakhstan Today - В своем Instagram боец опубликовал видео, в котором анонсировал свой следующий бой, поблагодарил казахстанцев за поддержку и заявил, что не отказывается от своих слов полностью, передает Kazakhstan Today.
Что касается моих слов, никого бить не надо, ни в кого стрелять тем более не надо, потому что все нормальные люди знают и поняли, что это было сказано в шуточной форме. Я своих слов обратно не беру, смысл остается тем же. Я до сих пор сомневаюсь, что дезинфекцию проводят не так, как мы хотим. Поэтому я от своих слов не отказываюсь, кроме тех, что некоторые люди якобы поняли, что это терроризм, экстремизм. Но это полная чушь, никакого экстремизма с моей стороны нет. Я с народом, я всегда за мир", - сказал Куат Хамитов.
Напомним, ранее Куат Хамитов призвал бить дезинфекторов. В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили это видео. Хамитов был доставлен в департамент полиции Алматы для проведения соответствующих процессуальных действий.
Официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз заявил, что подобные призывы к насилию - это прямое нарушение закона, являющееся уголовным преступлением.
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