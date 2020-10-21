Казахстан сокращает авиасообщение с Украиной, ОАЭ, Германией и Беларусью

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о сокращении международных пассажирских авиарейсов, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 19 октября 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Казахстан, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 26 октября 2020 года сокращается количество международных пассажирских рейсов в следующие страны, а также из них: ОАЭ - на 8 рейсов в неделю; Беларусь - на 5 рейсов в неделю; Германия - на 2 рейса в неделю; Украина - на 2 рейса в неделю.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, требование по наличию ПЦР-теста и другие) и в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере улучшения эпидемиологической обстановки", - уточнили в пресс-службе МИИР РК.

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