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Минздрав рекомендует сократить авиасообщение с Украиной, ОАЭ, Германией и Беларусью

14.10.2020 8425
Минздрав рекомендует сократить авиасообщение с Украиной, ОАЭ, Германией и Беларусью
Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде стран и завозных случаев коронавирусной инфекции в Казахстан Министерство здравоохранение рекомендует сократить авиасообщение с Украиной, ОАЭ, Германией и Беларусью, передает Kazakhstan Today.
 

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, с 00.00 часов 6 октября 2020 года через автомобильные пункты пропуска государственную границу РК пересекли 33 600 граждан РК и иностранцев, в том числе пассажиров - 10 051, размещены в карантинные стационары - 3322, из них у 60 выявлен положительный результат. Международными авиарейсами прибыли 14 832 пассажира, из них протестировано - 3051, с положительным результатом - 9", - сказал на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

 
По его словам, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в течение 7 последних дней составил 10,1 при показателе репродуктивности по РК -1,08. Учитывая это, в масштабах страны на сегодня сохраняются имеющиеся карантинные меры без смягчения, с усилением локально в регионах с высоким показателем заболеваемости. 
 

Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по КВИ в мире в целях усиления контроля на границе и предупреждения завоза и распространения инфекции на заседание межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан вынесен вопрос усиления мер на границе, в части сокращения числа авиарейсов с Украиной, ОАЭ, Германией и Беларусью", - проинформировал вице-министр. 

 
Кроме того, предлагается проводить ПЦР-тестирование водителей, осуществляющих двусторонние международные грузовые перевозки при отсутствии справок, на границе без размещения в карантинном стационаре. При выявлении положительного результата водителей предлагают "по анкетным данным карантинизировать по месту нахождения". 
 

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