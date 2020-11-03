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Штормовое предупреждение объявили в столице и трех областях

02.11.2020 3997
Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today -Непогода ждет жителей Акмолинской, Мангистауской и Карагандинской областей, передает Kazakhstan Today. 
 
По прогнозу ГРП "Казгидромет", в Нур-Султане 3 ноября ожидается гололед. Вероятность шторма составляет 85-90%.
 
Во вторник, 3 ноября в Акмолинской области местами ожидается туман, гололед. Вероятность шторма - 85-90%.
 
Ночью и утром 3 ноября в Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 85-90%.
 
Ночью и утром 3 ноября синоптики прогнозируют в Карагандинской области местами туман. Вероятность шторма составляет 70-75%.
 
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в ноябре и предупредили об ожидающихся осадках в виде дождя и снега на севере страны в ближайшие три дня. 
 

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