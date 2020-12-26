Фасады зданий Алматы ремонтируют с учетом сохранения исторического облика

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - И.о. акима Алмалинского района Алматы Архат Омаров сегодня на брифинге рассказал о ходе исполнения поручений акима мегаполиса по сохранению облика исторических зданий, передает Kazakhstan Today.

В текущем году отремонтированы 69 фасадов многоквартирных домов. Осуществлены все виды ремонтных работ, в том числе покраска. В следующем году в Алмалинском районе планируется охватить ремонтными работами 50 фасадов домов, сообщили в региональной службе коммуникаций.

Кроме того, завершены работы по ремонту здания Союза писателей, модернизация библиотеки №4 и городской библиотеки имени Чехова.

По историческому зданию Союза писателей, расположенному по проспекту Абылай хана, работы были начаты в 2019 году. На сегодняшний день все работы на 100% завершены. В рамках капитального ремонта проведены ремонт кровлей, сетей и внутренней отделки полностью", - отметил Архат Омаров.

Ранее казахский поэт, журналист и редактор, заслуженный деятель Казахстана, председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет выразил благодарность акимату города Алматы за решение вопроса модернизации инфраструктуры. По его словам, ремонтные работы проводились как в основном здании Дома писателей, так и в конференц-зале.

Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на месте, где располагался Дворец пионеров, снесенный в 2006 году. - Прим. агентства) - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало", - подчеркнул президент.

Он четко указал, что "следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы" и увеличить количество парковых зон.

Касательно строительства. Не хочу давать никакой оценки предшественникам. Большая работа по микрорайонному развитию проводится, особенно на территории нового Алматы. Потому что свободной земли практически у нас не имеется. Те земли, которые были заложены в банках, наши девелоперы выкупают и согласовывают. Естественно, мы смотрим на то, насколько это соответствует тому району, облику, этажности, которые находятся, вот сейчас они собираются это делать… Мы сейчас не даем разрешений для точечного строительства. И все те, которые находятся в центральной части города, они все находятся под запретом. И ситуация на сегодня такая, что недавно, во время недавнего визита главы государства, тоже было об этом сказано. В центральной части города большой комплексной застройки нет, и это старый центр, его надо сохранить", - заявил Сагинтаев.

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