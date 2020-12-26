Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей, передает Kazakhstan Today.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 декабря в Актюбинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.
26 декабря в Акмолинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 85-90%.
26 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 85-90%.
26 декабря в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
Ранее синоптики предупреждали о резком понижении температуры воздуха в ближайшие дни
Также в РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидается на территории Казахстана в январе 2021 года.
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