В девяти областях объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Непогода ждет Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, передает Kazakhstan Today.

3 февраля в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем местами гололед.

3 февраля в Северо-Казахстанской области ночью на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). 3-4 февраля ожидаются местами туман, гололед, низовая метель. 3 февраля ветер юго-западный, западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 4 февраля ветер местами 15-20 метров в секунду.

3-5 февраля в Туркестанской области местами сохранится туман.

3 февраля в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

3 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

3 февраля в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

3-5 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман.

3 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

3 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед.

Ранее синоптики рассказали , какой будет погода в Казахстане в феврале.

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