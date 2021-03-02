В Талдыкоргане сменился аким

Талдыкорган. 1 марта. Kazakhstan Today - Ержан Жасыбаев назначен акимом Талдыкоргана, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима Алматинской области Ержан Жасыбаев назначен акимом города Талдыкоргана, сообщили в пресс-службе акимата.

До назначения Жасыбаев с октября 2014 года работал руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.

В пресс-службе отметили, что прежний аким Талдыкоргана Галымжан Абдраимов освобожден от должности по собственному желанию.

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