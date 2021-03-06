Ильин поручил взять на особый контроль Селетинское водохранилище

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today -5 марта в МЧС под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина проведено видеоселекторное совещание по итогам проведения Республиканских командно-штабных учений "Коктем-2021", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе совещания первый вице-министр МЧС Ибрагим Кульшимбаев выступил с докладом о готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации ЧС.

На сегодня из населенных пунктов вывезено более 1,8 миллиона кубических метров снега. Оказана помощь 1112 семьям социально уязвимых слоев населения по очистке от снега придомовых участков и наледи с крыш домов. Очищено и подготовлено 622 арыка, 149 каналов, 1330 водопропускных сооружений к пропуску ледохода. Подготовлены запасы в объеме 2 миллионов тонн ГСМ, свыше 900 тысяч тонн инертных материалов и порядка 700 тысяч мешкотар.

В заключение совещания Юрий Ильин поставил перед органами управления гражданской защиты ряд задач. В частности взять на особый контроль Селетинское водохранилище Акмолинской области. Местным исполнительным органам взять на баланс бесхозные гидротехнические сооружения. При необходимости обеспечить доведение сигналов оповещения до населения.

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