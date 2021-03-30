Генпрокуратура назвала нарушения при передаче земель КазНУ в частное владение

АЛМАТЫ. 29 МАРТА - Генеральная прокуратура выявила нарушения при передаче двух участков земель Казахского национального университета имени аль-Фараби в ведение ТОО "Omirex", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Генпрокуратура РК рассмотрела депутатский запрос о законности раздела земельного участка Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

Установлено, что 30 января 2012 года постановлением акимата города Алматы университету предоставлено право постоянного землепользования на участок, площадью 73,26 гектара. 2 октября 2017 года акиматом города принято постановление о корректировке границ указанного участка, которым его площадь уменьшена на 1,8 гектара. Уменьшенная часть участка перешла в ведение ТОО "Omirex" - 0,74 гектара, коммунальных служб (ГКП "Алматы Су", ТОО "Алматинские тепловые сети", АО "Казпочта", АО "Казахтелеком") - 0,56 гектара и Мустафаева Ш.А. - 0,52 гектара", - говорится в ответе Генпрокуратуры на депутатский запрос.

В ведомстве уточнили, что земельная доля Мустафаева Ш.А. возникла в результате приобретения на публичных торгах производственных помещений университета.

Законность отчуждения этих помещений, принадлежащих Мустафаеву Ш.А., подтверждаются заключением комиссии территориального комитета государственного имущества и приватизации города Алматы от 12 ноября 1999 года и решением Бостандыкского районного суда города Алматы от 13 декабря 2000 года", - пояснили в генпрокуратуре.

Однако, подчеркнули в надзорном органе, в нарушение статей 48 и 82 Земельного кодекса акиматом города Алматы земли (два участка, общей площадью 0,74 гектара) ТОО "Omirex" предоставлены без проведения торгов и до прекращения на них права землепользования университета.

Учитывая, что полномочия, по правовой оценке, выявленным нарушениям относятся к Комитету по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства, 19 марта 2021 года прокуратурой города Алматы в его адрес направлено письмо об организации соответствующей проверки", - говорится в ответе.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов также пояснил, что относительно проверок в деятельности высших учебных заведений республики на предмет соблюдения земельного законодательства согласно закону "О прокуратуре" при осуществлении надзора органы прокуратуры не должны подменять функции иных государственных органов.

В свою очередь, прокурор вправе поручить проверку уполномоченному государственному органу в отношении конкретного субъекта и по конкретным фактам причинения вреда законным интересам государства (статья 7 закона РК "О прокуратуре" и статья 144 Предпринимательского кодекса). В этой связи вопросы об инициировании проверок будут рассмотрены при поступлении в органы прокуратуры сведений о конкретных фактах нарушения законности со стороны конкретных учебных заведений", - заключил генпрокурор.









Ранее в ряде СМИ появилась информация, что часть земель, принадлежащих КазНУ, собираются передать в частные руки. В свою очередь, аким Алматы заверил , что земли университета не собираются передавать в частную собственность.

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