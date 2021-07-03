Мамин дал ряд поручений по развитию Алматинской агломерации

АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Алматы провел совещание по вопросам развития Алматинской агломерации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Межрегиональный план мероприятий по развитию Алматинской агломерации предусматривает исполнение до 2030 года 108 мероприятий. При планировании использованы прогнозы, согласно которым население Алматинской агломерации, включая жителей Алматы, к 2030 году увеличится на 1,6 млн человек и превысит 4,7 млн человек, которые будут расселены на площади более 860 тыс. гектаров. С 2020 года начата реализация проектов по 60 пунктам Плана, из которых 13 завершены, сообщает пресс-служба главы кабмина.

Мамин поручил в срок до 20 августа 2021 года проработать вопрос реализации четырех пилотных проектов "Большой Алматы": решение экологических проблем (Green Almaty), разработка единой транспортной модели и стратегии развития, формирование цифровой карты МСБ, разработка комплексной системы мониторинга и предупреждения ЧС.

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено в срок до 1 ноября 2021 года принять меры по развитию цифровых технологий (IT-песочницы) в Алматы.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития дано поручение в срок до 20 октября 2021 года разработать единую транспортную модель агломерации.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Алматы главе правительства был представлен проект строительства нового терминала международного аэропорта Алматы, который позволит увеличить годовой пассажирооборот на 6 млн человек.

Мамин посетил строительные площадки селезадерживающей плотины "Аюсай", а также объектов транспортной и социальной инфраструктуры Алматы.





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