Жителей Шымкента и ряда областей предупредили о сильной жаре

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 4-6 июля в Карагандинской области местами сохраняется очень сильная жара, 40-45 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

4 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 4 июля сохраняется сильная жара, 35-38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 4 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем местами ожидается сильная жара, до 37 градусов. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 4 июля в Кызылординской области местами ожидаются сухая гроза, пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. Сохраняются очень сильная жара, 45 градусов, и чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 5-7 июля на большей части Туркестанской области ожидается сильная жара, 40-43 градуса, местами очень сильная жара, 46 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте днем 6-7 июля ожидается сильная жара, 40-42 градуса.

Ранее о сильной жаре предупредили жителей Алматы.

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