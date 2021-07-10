В Алматы пластический хирург избежал тюремного заключения за смерть пациентки

АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В Алматы вынесен приговор пластическому хирургу, на столе которого умерла пациентка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пластический хирург, на столе которого умерла пациентка, останется на свободе. Вчера суд вынес решение по нашумевшему делу, сообщает Первый канал "Евразия"

Суд приговорил Писарева Дмитрия Васильевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 317 УК РК с освобождением от уголовной ответственности, от наказания в связи с истечением срока давности согласно статье 71", - сказал судья районного суда №2 Бостандыкского района города Роман Селицкий.

Трагедия случилась в октябре 2018 года. Лаура Избасарова пришла на процедуру подтяжки груди. Во время операции женщине стало плохо, она впала в кому, а позже умерла. Врача обвинили в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей , которые повлекли смерть человека. Хирург должен выплатить семье погибшей 8 млн тенге.

Это не первый летальный случай в практике Дмитрия Писарева. Три с половиной года назад его признали виновным в гибели 33-летней гражданки Украины, которая прилетела в Алматы на липосакцию. Такая процедура женщине была противопоказана. Тогда хирургу тоже удалось избежать тюрьмы - и тоже из-за срока давности дела.

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