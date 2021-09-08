Скандал с журналисткой "Хабара" в райакимате: охранное агентство лишилось лицензии

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АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - Как сообщает Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" со ссылкой на общественного советника министра внутренних дел Жемис Турмагамбетову, департамент полиции Алматы отозвал лицензию на охранную деятельность предприятия, сотрудник которого хамски обошелся с журналистской телеканала "Хабар", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее Казахстанский Медиа Альянс призвал не оставлять без внимания инцидент с журналистом "Хабар 24" в алматинском акимате.

Напомним, журналистку телеканала "Хабар 24" силой вынес охранник из здания акимата Алатауского района в Алматы, когда она пыталась взять интервью у акима.

Министр информации и общественного развития Аида Балаева раскритиковала работников охраны акимата, заявив, что их действия были неправомерными. Руководство телеканала приняло решение написать заявление в полицию.

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