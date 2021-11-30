В пяти областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Инструктора по плаванию осудили после гибели девушки в бассейне одного из столичных спорткомплексов Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

29 ноября районным судом №2 Сарыаркинского района Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении Т. за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 306 УК), сообщает пресс-служба суда.

Т., являясь инструктором по плаванию в СК "Астана", вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей по безопасности посетителей бассейна, допустил утопление и смерть потерпевшей Е.

Прокурор просил назначить Т. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Потерпевшие просили назначить подсудимому максимальный срок - 8 лет лишения свободы.

Подсудимый свою вину не признал, просил прекратить дело в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Смягчающим вину и наказание Т. суд признал меры по оказанию им медицинской помощи потерпевшей. Отягчающих его вину и наказание обстоятельств не установлено.

Суд, принимая во внимание личность осужденного, позицию потерпевшей стороны, назначил Т. наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4 года.

С владельца бассейна ТОО "Центр специального обеспечения" в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация за моральный вред 10 миллионов тенге.

Приговор суда в законную силу не вступил.