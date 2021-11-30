В пяти областях объявили штормовое предупреждение

Фото: Госадминистрация Каменского района и города Каменка
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 30 ноября на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
30 ноября - 2 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.
30 ноября на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области туман. Ветер юго-восточный, южный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
30 ноября - 1 декабря в районе Алакольских озёр Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, от 18 до 23, порывы 28 метров в секунду.
30 ноября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман.
Напомним, потепление и осадки ожидаются в ближайшие дни в Казахстане.