Потепление и осадки ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - С приходом теплого западного циклона в Казахстане ожидаются потепление и осадки в виде дождя и снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Холодный антициклон, вызвавший морозы, будет постепенно покидать территорию Казахстана. На смену ему придет теплый западный циклон из районов Черного моря, с которым ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, а также постепенное повышение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

Так, днем в северной половине Казахстана ожидается до 0-5 тепла, в южной - до 10-15, в Туркестанской области до 20 тепла.

Лишь 2 декабря на западные регионы страны сместится очередной антициклон, с которым ожидается небольшое понижение температуры: ночью до 5 мороза - 5 тепла, днем до 3 мороза - 5 тепла, в Мангистауской области 10 градусов тепла.

На северо-востоке и в южных регионах республики ожидается погода без осадков.



