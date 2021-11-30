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Потепление и осадки ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

29.11.2021, 11:37 68149
Потепление и осадки ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - С приходом теплого западного циклона в Казахстане ожидаются потепление и осадки в виде дождя и снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Холодный антициклон, вызвавший морозы, будет постепенно покидать территорию Казахстана. На смену ему придет теплый западный циклон из районов Черного моря, с которым ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, а также постепенное повышение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Так, днем в северной половине Казахстана ожидается до 0-5 тепла, в южной - до 10-15, в Туркестанской области до 20 тепла. 
 
Лишь 2 декабря на западные регионы страны сместится очередной антициклон, с которым ожидается небольшое понижение температуры: ночью до 5 мороза - 5 тепла, днем до 3 мороза - 5 тепла, в Мангистауской области 10 градусов тепла. 
 
На северо-востоке и в южных регионах республики ожидается погода без осадков.

 

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В пяти областях объявили штормовое предупреждение

29.11.2021, 21:23 60589
В пяти областях объявили штормовое предупреждение
Фото: Госадминистрация Каменского района и города Каменка
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 30 ноября на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
30 ноября - 2 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.
 
30 ноября на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области туман. Ветер юго-восточный, южный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 ноября - 1 декабря в районе Алакольских озёр Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, от 18 до 23, порывы 28 метров в секунду.
 
30 ноября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. 
 
Напомним, потепление и осадки ожидаются в ближайшие дни в Казахстане.
 

Гибель девушки в бассейне в Нур-Султане: инструктора осудили на 4 года

29.11.2021, 21:10 67717
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Инструктора по плаванию осудили после гибели девушки в бассейне одного из столичных спорткомплексов Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
29 ноября районным судом №2 Сарыаркинского района Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении Т. за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 306 УК), сообщает пресс-служба суда.
 
Т., являясь инструктором по плаванию в СК "Астана", вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей по безопасности посетителей бассейна, допустил утопление и смерть потерпевшей Е.
 
Прокурор просил назначить Т. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Потерпевшие просили назначить подсудимому максимальный срок - 8 лет лишения свободы.
 
Подсудимый свою вину не признал, просил прекратить дело в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
 
Смягчающим вину и наказание Т. суд признал меры по оказанию им медицинской помощи потерпевшей. Отягчающих его вину и наказание обстоятельств не установлено.
 
Суд, принимая во внимание личность осужденного, позицию потерпевшей стороны, назначил Т. наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4 года.
 
С владельца бассейна ТОО "Центр специального обеспечения" в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация за моральный вред 10 миллионов тенге.
 
Приговор суда в законную силу не вступил.
 
16 января 2021 года, в 10.18, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в бассейне спортивного комплекса столицы обнаружено тело девушки. Установлено, что тренер спорткомплекса увидел в бассейне лежащую девушку без движения. Вытащив ее из воды, он начал производить искусственное дыхание и массаж сердца. По приезде скорой медицинской помощи была констатирована смерть 21-летней девушки.
 

В Казахстане выпустят коллекционные монеты с изображением белого лебедя

29.11.2021, 18:17 107137
Фото: nationalbank.kz
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - В Казахстане выпустят коллекционные монеты с изображением белого лебедя номиналами 5000, 500, 200 и 100 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты AQQY", - говорится в сообщении.

 
В Нацбанке сообщили, что монеты AQQY из серебра номиналами 5000 и 500 тенге и из мельхиора номиналами 200 и 100 тенге продолжают серию "Культовые животные - тотемы кочевников". 
 
Дизайн монет в этой серии основан на сочетании натуралистического и трафаретного вида изображаемого животного с аллегорической подачей под "сакский звериный стиль". 
 

Лебедь считается одним из самых древних тотемов в представлении прототюрков, олицетворяющих женское божество, мать Земли и прародительницу людей - Умай", -  отметили в Нацбанке.

 

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