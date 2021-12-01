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Первых потребителей Караганды и Темиртау подключили к газоснабжению

30.11.2021, 18:18 175393
Первых потребителей Караганды и Темиртау подключили к газоснабжению
КАРАГАНДА. 30 НОЯБРЯ - Национальная компания АО "КазТрансГаз" ко дню Первого Президента и в канун 30-летия Независимости подключила к газоснабжению первых потребителей Караганды и Темиртау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Долгожданное голубое топливо стало доступным для жителей данного региона благодаря построенному магистральному газопроводу "Сарыарка", сообщили в пресс-службе компании. Строительство городской газовой инфраструктуры началось в 2019 году с домов по улицам Казахстанская, Ипподромная, Бадина и проспекту Бухара жырау. Выступая на торжественной церемонии, аким Карагандинской области Женис Касымбек, отметил, что газ не только обеспечит город теплом, но и улучшит экологическую ситуацию и поможет создать дополнительные условия для экономического роста. 

 

Уже запущен газопровод первой очереди и первый пусковой комплекс, что позволило газифицировать 1584 дома. Завершено строительство, подписаны документы и объект передан в доверительное управление АО "КазТрансГаз Аймак", - рассказал аким области. 


По его словам, в следующем году планируется переход к газу "АрселорМиттал Темиртау". Это позволить снизить вредные выбросы на 30% к 2025 году. 
 
Запуск 2-го пускового комплекса позволил газифицировать 1209 из 2377 планируемых домов района Михайловка. 3-й пусковой комплекс даст возможность газифицировать еще 2057 домов города. Реализация данных проектов намечена на 2021-2022 годы.
 
В следующем году планируется запуск газопровода 2-й очереди и подключение 2231 дома в селе Новоузенка, районе Медсанчасть и завода ЖБИ. В дальнейшем планируется строительство еще трех комплексов и подключение к газу 8690 домов в микрорайонах Старый аэропорт, Федоровка, Кунгей. Реализация этих проектов намечена на 2022-2023 годы.
 
Внутригородские газораспределительные сети построены за счет государственного бюджета местными исполнительными органами. В настоящее время по Караганде проложено более 64 км газопроводов. Таким образом, план на текущий год выполнен на 100%. Всего по области построено 129 километров газопроводов из планируемых 1530.
 
Как отметил директор Карагандинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Талгат Кызылбаев, выступая на торжественном мероприятии, для региона это очень важное событие. 
 

Газификация всегда положительно влияет на развитие населенных пунктов, создает перспективы для дальнейшего роста производственной и социальной сферы. Надеемся, что с приходом газа получит новый импульс жилищное строительство, будут профинансированы важные инфраструктурные проекты, дорожное строительство, получат поддержку предприятия малого и среднего бизнеса. Газ на сегодняшний день - одно из самых комфортных видов топлива, но при этом нельзя ни на секунду забывать о безопасности. Необходимо соблюдать все правила использования газа в быту и тогда в вашем доме будет всегда тепло и уютно", - сказал Кызылбаев. 

 

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Мошенники под видом работников Нацбанка звонят гражданам

01.12.2021, 13:10 35128
Мошенники под видом работников Нацбанка звонят гражданам
Фото: itcrumbs.ru
НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - Национальный банк РК предупреждает об активизации мошенников, которые представляются работниками Нацбанка для получения персональных данных с целью хищения денежных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, злоумышленники в ходе телефонного разговора запрашивают информацию о номерах банковских счетов и наличии кредитов. Одновременно с целью якобы "технического мониторинга" просят предоставить паспортные данные, в частности, ИИН. Мошенники также якобы в целях проверки просят открыть счет или в тестовом режиме оформить кредит и перевести деньги на счета третьих лиц.
 

Национальный банк рекомендует игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств или проведения подозрительных операций. Сообщения или звонки о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия", - отметили в пресс-службе ведомства.

 
Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок. Счета в Национальном банке могут быть открыты исключительно для учета операций Национального банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.
 
В случае получения подозрительных писем или звонков "от Национального банка" с просьбой отправки денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы.
 
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане задержан 26-летний мошенник, оформлявший кредиты на граждан. Общая сумма ущерба составляет более 10 миллионов тенге.
 
Также напомним, что интернет-мошенники похищают данные казахстанцев через онлайн-анкеты, которые якобы предлагает заполнить Halyk Bank. Ссылки на анкеты они рассылают в WhatsApp.
 
Ранее сообщалось, что территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды, которая привлекала средства граждан под видом жилищного кооператива. 
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

01.12.2021, 11:10 49789
НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - На большей части республики под влиянием отрога антициклона 1 декабря сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РГП "Казгидромет", на западные регионы республики будет оказывать влияние ложбина северо-западного циклона, в связи с чем ожидается осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, низовая метель. 
 

На большей части республики под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра", - прогнозируют синоптики.

 
Также, согласно прогнозу, на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на западе, северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На северо-западе и в центре Атырауской области ожидается туман, днем на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе Мангистауской области ожидается туман, в центре усилится ветер 15 - 20 метров секунду. 
 
На западе Актюбинской области ночью ожидаются гололед, низовая метель, на западе, севере и в центре области усиление ветра 15 - 20 метров секунду. 
 
В Костанайской области ожидаются усиление ветра 15 - 20 метров секунду, на западе, севере области гололед, туман, низовая метель.
 
На северо-западе Северо-Казахстанской, Акмолинской областей ожидаются усиление ветра 15 - 20 метров секунду, днем в Северо-Казахстанской области низовая метель, гололед. На севере Кызылординской, в горных и предгорных районах Жамбылской областях ожидается туман. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 28 метров секунду. 
 

Синоптики рассказали, какой будет погода в декабре

30.11.2021, 21:21 168940
Синоптики рассказали, какой будет погода в декабре
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - По прогнозу РГП "Казгидромет", в декабре температура воздуха ожидается около нормы в южных регионах Казахстана, выше нормы на 1 градус в северных областях и на западе страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части, меньше нормы - на юго-западе республики, больше нормы - в восточных областях и на крайнем северо-западе страны.
 
В начале месяца атмосферные фронты, связанные с северо-западным циклоном с районов Скандинавии, будут определять неустойчивую погоду в начале на западе, а затем и в остальных регионах страны, ожидаются осадки, преимущественно снег, в южных регионах - дождь с переходом в снег. В середине месяца в горных и предгорных районах юго-восточных областей пройдут сильные осадки. Неустойчивая погода будет сопровождаться усилением ветра до 15-23 метров в секунду, с метелями, туманами и гололедными явлениями. 
 
В первые дни декабря жителей большинства регионов порадует теплая погода с высоким температурным фоном:
 
на севере температура воздуха повыситься ночью от -10-18 градусов до 0, -8 днем от -3-8 градусов до -5 +5 градусов; 
 
на юге республики - ночью до -2 +8, днем до +10 +18 градусов;
 
в западных регионах, напротив, ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0, -8 градусов, днем до 0, +7 градусов. 
 
С середины первой декады с вторжением северо-западного антициклона из районов Баренцева моря прогнозируется понижение температуры воздуха:
 
на западе, северо-западе ночью до -7-15, днем до -5-11 градусов;
 
на севере, в центре, на востоке ночью до -18-26, днем до -10-18 градусов;
 
на юго-западе ночью до 0,-5, днем до +2+7 градусов;
 
в конце первой декады на юге, юго-востоке ночью до -5-13, днем до 0,-5 градусов.
 
В конце первой и в начале второй декады с очередным выносом теплых воздушных масс из районов восточного побережья Средиземного моря прогнозируется ослабление морозов.
 
Возвраты волн холода большей интенсивности в ночные часы до -27-35, днем до -18-25 градусов ожидаются в северных, восточных и центральных регионах республики в третьей декаде декабря. В западных и в южных регионах Казахстана температура воздуха будут колебаться ночью от -5-15 до 0,-5, днем от 0,-10 до 0,+5 градусов.
 
Теплой погоды следует ожидать жителям южных и юго-восточных регионов в середине месяца, когда дневная температура воздуха достигнет отметки +10.
 
Снег с метелями и усилением ветра ожидается в северных областях и в горных предгорных районах Казахстана во второй и в третьей декадах месяца.
 

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