Первых потребителей Караганды и Темиртау подключили к газоснабжению

КАРАГАНДА. 30 НОЯБРЯ - Национальная компания АО "КазТрансГаз" ко дню Первого Президента и в канун 30-летия Независимости подключила к газоснабжению первых потребителей Караганды и Темиртау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Долгожданное голубое топливо стало доступным для жителей данного региона благодаря построенному магистральному газопроводу "Сарыарка", сообщили в пресс-службе компании. Строительство городской газовой инфраструктуры началось в 2019 году с домов по улицам Казахстанская, Ипподромная, Бадина и проспекту Бухара жырау. Выступая на торжественной церемонии, аким Карагандинской области Женис Касымбек, отметил, что газ не только обеспечит город теплом, но и улучшит экологическую ситуацию и поможет создать дополнительные условия для экономического роста.

Уже запущен газопровод первой очереди и первый пусковой комплекс, что позволило газифицировать 1584 дома. Завершено строительство, подписаны документы и объект передан в доверительное управление АО "КазТрансГаз Аймак", - рассказал аким области.





По его словам, в следующем году планируется переход к газу "АрселорМиттал Темиртау". Это позволить снизить вредные выбросы на 30% к 2025 году.

Запуск 2-го пускового комплекса позволил газифицировать 1209 из 2377 планируемых домов района Михайловка. 3-й пусковой комплекс даст возможность газифицировать еще 2057 домов города. Реализация данных проектов намечена на 2021-2022 годы.

В следующем году планируется запуск газопровода 2-й очереди и подключение 2231 дома в селе Новоузенка, районе Медсанчасть и завода ЖБИ. В дальнейшем планируется строительство еще трех комплексов и подключение к газу 8690 домов в микрорайонах Старый аэропорт, Федоровка, Кунгей. Реализация этих проектов намечена на 2022-2023 годы.

Внутригородские газораспределительные сети построены за счет государственного бюджета местными исполнительными органами. В настоящее время по Караганде проложено более 64 км газопроводов. Таким образом, план на текущий год выполнен на 100%. Всего по области построено 129 километров газопроводов из планируемых 1530.

Как отметил директор Карагандинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Талгат Кызылбаев, выступая на торжественном мероприятии, для региона это очень важное событие.

Газификация всегда положительно влияет на развитие населенных пунктов, создает перспективы для дальнейшего роста производственной и социальной сферы. Надеемся, что с приходом газа получит новый импульс жилищное строительство, будут профинансированы важные инфраструктурные проекты, дорожное строительство, получат поддержку предприятия малого и среднего бизнеса. Газ на сегодняшний день - одно из самых комфортных видов топлива, но при этом нельзя ни на секунду забывать о безопасности. Необходимо соблюдать все правила использования газа в быту и тогда в вашем доме будет всегда тепло и уютно", - сказал Кызылбаев.