НУР-СУЛТАН. 7 ЯНВАРЯ - Казахстанские банки не будут начислять пеню за просрочку кредита до 19 января, сообщает "Хабар 24" со ссылкой на финансовые институты.

Как стало известно, заемщикам "Отбасы банк", Kaspi, Halykbank, "Евразийский банк", Fortebank, "Банк ЦентрКредит" и "Алтын кредит" пообещали не начислять штрафы и пени за просроченные платежи с 5 по 19 января.

По их данным, меры приняты в связи с чрезвычайным положением в стране. В банках отметили, что вкладчикам не стоит переживать о сбережениях. Вернуться к работе банки планируют в самое ближайшее время, как только ситуация нормализуется.

Напомним, с 6 января в Казахстане приостановили работу все банки второго уровня. В городах наблюдаются очереди в банкоматы. Люди жалуются на нехватку наличных денег.