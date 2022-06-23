В Алматы внесут изменения в схемы движения некоторых маршрутов

АЛМАТЫ. 22 ИЮНЯ - В Алматы связи со строительно-монтажными работами и перекрытием проезжей части временно изменятся схемы маршрутов общественного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщат ТОО "Транспортный холдинг Алматы", в связи со строительно-монтажными работами на тепловых сетях на ул. Кожабекова и перекрытием проезжей части с 25 июня по 10 августа временно изменятся схемы маршрутов:
№ 81 - в южном направлении - ул. Розыбакиева - конечный пункт "ТРЦ "Mega Alma-Ata-2". В северном направлении - конечный пункт "ТРЦ "Mega Alma-Ata-2" - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме;
№ 98 - в северном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме;
№ 30 - в южном направлении - пр. Гагарина- ул. Березовского - ул. Розыбакиева - далее по схеме;
№ 31 - в южном направлении - пр. Гагарина - ул. Березовского - ул. Розыбакиева - далее по схеме;
троллейбус № 1 - в южном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - ул. Кожабекова - конечный пункт "ул. Кожабекова". В северном направлении - конечный пункт "ул. Кожабекова" - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме.
Напомни, в связи с проведением ремонта дорог с 23 июня по 8 июля будет полностью перекрыто движение на мосту по улице Жаяу Муса, соединяющей проспект Рыскулова с улицей Туркестан. Также будут внесены изменения в схемы движения ряда маршрутов.