"Отбасы банк" трансформируется в национальный институт развития

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - На заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил о проводимой работе по реализации новых подходов в жилищной политике, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Каирбек Ускенбаев отметил, что в соответствии с поручением главы государства МИИР РК разработан законопроект по вопросам реформирования жилищной политики. В числе основных новшеств - трансформация "Отбасы банка" в национальный институт развития и создание на его базе центра обеспечения жильем, который мог бы централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье.

По его словам, новая модель позволят повысить эффективность обеспечения населения жильем и внедрить единый механизм справедливого распределения жилища среди всех категорий граждан. В данный момент проект закона находится на рассмотрении в мажилисе парламента.

Кроме того, с учетом международного опыта и с участием ученых и экспертов-урбанистов разработан и согласован проект стандарта комплексной застройки городов.

Проект утвержден, и уже в этом году возможно его практическое применение при планировании застройки городов с учетом формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры", - сообщил министр.

В связи с многочисленными жалобами казахстанцев и нездоровой ситуацией в городах министерством также разработаны поправки в законодательство, предусматривающие усиление государственного контроля в вопросе застройки населенных пунктов.

В частности, в целях исключения некачественного планирования застройки территории предлагается внедрение градостроительной экспертизы и планового контроля объектов на всех этапах строительства (начиная с рытья котлована до благоустроительных работ), а также участие ГАСК в приемке объектов в эксплуатацию и создание независимой государственной лабораторной службы для проведения лабораторного и технического обследования используемых материалов и качества выполненных работ", - рассказал Каирбек Ускенбаев.

Ожидаемый обществом законопроект в данный момент находится на стадии обсуждения с заинтересованными госорганами и организациями.

Также глава МИИР проинформировал Алихана Смаилова о реализации программы субсидирования арендного жилья, разработанной по поручению Касым-Жомарта Токаева.

Адресная помощь, основанная на солидарной ответственности граждан и государства, оказывается с начала мая. На сегодняшний день администратор программы - "Отбасы банк" принял свыше 25 тысяч заявок, из которых одобрил порядка 6 тысяч (4986 - многодетные семьи, 829 - семьи, имеющие детей с инвалидностью, 523 - лица с инвалидностью 1-й и 2-й группы, 49 - дети-сироты).

Кроме того, в ходе заседания Каирбек Ускенбаев озвучил цифры, иллюстрирующие общую ситуацию в реализации жилищной политики. По его информации, в текущем году в Казахстане планируется построить более 15 млн квадратных метров жилья, или 138 тысяч жилищ, из них свыше 90 тысяч - квартиры в многоэтажных домах, а 47 тысяч - жилье индивидуальной постройки. По итогам 5 месяцев текущего года объем ввода жилья в эксплуатацию исполнен на 103,4% (4,7 млн квадратных метров).

Арендным жильем без права выкупа должны обеспечить 4 тысячи очередников из социально уязвимых категорий и 3 тысячи человек из числа работающей молодежи. Наряду с этим в регионах для очередников строится почти 10 тысяч квартир кредитного жилья, реализуемого через "Отбасы банк".

Кроме этого, планируем охватить мерами государственной поддержки в виде льготных займов по программе "Бакытты отбасы" свыше 5 тысяч очередников и жилищными выплатами за аренду жилья в частном жилищном фонде порядка 70 тысяч очередников", - добавил министр.