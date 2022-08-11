В Павлодаре помощницу воспитателя уволили за рукоприкладство

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ПАВЛОДАР. 10 АВГУСТА - В одном из детских садов Павлодара уволили помощницу воспитателя, после того как выяснилось, что она ударила одну из воспитанниц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Родителей одной из воспитанниц павлодарского детсада № 4 встревожил синяк, который появился на ноге их дочери. Мама девочки обратилась к администрации учреждения, чтобы узнать, что происходило в младшей группе, сообщает Pavlodarnews.kz.
При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что воспитанница сама ударилась о край кровати. Однако дальше выявили факт рукоприкладства помощником воспитателя по отношению к воспитаннице младшей группы "Б". Данный случай произошел 9 августа при укладывании детей на дневной сон", - сообщили в областном управлении образования.
Видео с камер появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что женщина несколько раз ударила ребенка, пока укладывала его спать.
С исполняющей обязанности руководителя детсада и помощницы воспитателя младшей группы взяли объяснительные.
В управлении уточнили, что с помощницей расторгли трудовой договор. А исполняющая обязанности руководителя детсада получила выговор за ослабленный контроль.
Материалы передали в правоохранительные органы, где продолжат расследование.
Напомним, в июле в Минпросвещения РК рассказали о серьезных нарушениях, выявленных в ряде детсадов.
Так, в частных детсадах Нур-Султана выявлено 17 случаев жестокого обращения с детьми и необеспечения их безопасности.
В одном из таких учреждений 2-летняя девочка утонула в ванне.
Вчера премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству просвещения до 1 ноября проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций.