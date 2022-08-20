Мирный митинг против точечной застройки состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Санкционированный митинг "Астана - комфортный город для детей", посвященный проблемам точечной застройки, пройдет 20 августа в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Люди устали от незаконной застройки многоэтажками - "человейниками", катастрофически не хватает школ, детских садов и поликлиник, спортивных секций. Школы переполнены, дети учатся в 3 смены в классах по 40 человек. Хаотичная точечная застройка превратилась в городскую боль каждого жителя столицы. Горожане устали от правового беспредела", - сообщается в пресс-релизе Народной партии Казахстана.
Помимо незаконной застройки и нехватки детсадов, школ и скверов, участник собрания обсудят проблему Малого Талдыколя, а также закрытие кружков и секций по программе АртСпорт
Мирное собрание состоится на площади перед столичным цирком, по проспекту Кабанбай Батыра, 5, с 11.00 - 14.00.
Ранее сообщалось, что жители Нур-Султана борются против уплотнительной застройки.
Также в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
В начале августа на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка.