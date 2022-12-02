Штормовое предупреждение объявили в семи областях

Синоптики предупреждают о тумане и метели
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Алматинской, Карагандинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Улытауской и Акмолинской областей.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 декабря в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.
В Алматы 2 декабря временами ожидаются туман, гололед.
2 декабря на юге, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель.
2 декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
В Шымкенте ночью и утром 2 декабря временами ожидается туман.
2 декабря ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
2 декабря на востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается туман.
2 декабря на севере, востоке Улытауской области ожидается низовая метель.
2 декабря ночью на юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.