09.03.2025, 19:20 73446

Air Astana предупредила о задержке рейсов из Алматы из-за непогоды

Air Astana предупредила о задержке рейсов из Алматы из-за непогоды
Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana предупредила о задержке рейсов из Алматы из-за неблагоприятных погодных условий, передает корреспондент агентства.

Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", - сообщили в Air Astana.


Напомним, в Казахстане прорабатывается поправка в законодательство, согласно которой авиаперевозчики будут нести ответственность за любое изменение статуса рейса.

Также в феврале в ходе заседания правительства вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев сообщил о внедрении в Казахстане новой цифровой услуги страхования при задержках авиарейсов.
 
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Теги:АвиарейсАлматынепогода

новости по теме

10.03.2025, 13:41 19371

В столичном аэропорту из-за метели задерживаются рейсы

Задерживаются 6 рейсов на вылет и 8 на прилет
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе международного аэропорта Астаны сообщили о задержке 6 рейсов на вылет и 8 на прилет из-за погодных условий.

По данным пресс-службы воздушной гавани Астаны, на сегодняшний день из 84 запланированных рейсов на вылет задерживаются 6. Причина - позднее прибытие воздушного судна из-за неблагоприятных погодных условий. На прилет из 86 рейсов задерживаются 8.

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. В целях обеспечения безопасности полетов ведется постоянная очистка перрона и взлетно-посадочной полосы. Задействовано 23 единицы специализированной техники для бесперебойного функционирования аэродрома", - проинформировали в пресс-службе.


Сообщается, что пассажиры могут уточнить статус рейсов и возможные изменения в расписании:

  • у авиакомпании;
  • на официальном сайте аэропорта: www.nn-airport.kz;
  • по круглосуточному колл-центру: 8 (7172) 702-999.

По сообщению акимата Астаны, в последние дни в столице наблюдается обильный снегопад. Снегоуборочные работы продолжаются круглосуточно. Коммунальные службы функционируют в бесперебойном усиленном режиме, передает официальный сайт городского акимата.

В ночь с 9 на 10 марта коммунальные службы вывезли из города 38 524 кубометра снега 2726 большегрузными рейсами.

Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", - обратились в акимате.

 
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Теги:АэропортАстанаЗадержкарейсы
10.03.2025, 09:29 36676

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в большинстве регионов Казахстана

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в большинстве регионов Казахстана
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории республики, обусловят неустойчивый характер погоды, сообщает Казгидромет.

На севере, востоке, в центре страны ожидается снег, на юго-востоке - осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе, юге республики ожидается погода без осадков. По РК прогнозируются туман, низовая метель, усиление ветра, на севере, юго-востоке - гололед", - отметили синоптики.


Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.

В Астане: переменная облачность, снег, -3, -5 °C.

В Алматы: переменная облачность, без осадков, +6, +8 °C.

В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +13, +15 °C.
 
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09.03.2025, 20:39 70816

Нападение на сотрудницу аэропорта Алматы: обезвредивший дебошира мужчина встретился со спасенной девушкой

Нападение на сотрудницу аэропорта Алматы: обезвредивший дебошира мужчина встретился со спасенной девушкой
Фото: instagram/abdraimov_musa
Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Обезвредивший дебошира, который напал на сотрудницу аэропорта Алматы, Муса Абдраим встретился со спасенной девушкой, передает корреспондент агентства.

Возможно, вы все видели вчерашнюю ситуацию в аэропорту, сегодня узнали о состоянии девушки, Аллаху спасибо, все хорошо", - написал Муса Абдраим на своей странице в Сети.


Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.

Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.

Сегодня в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что три уголовных дела возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы.
 
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Теги:встречадевушкаНападениеГерой
08.03.2025, 13:14 125441

Обезвредившему агрессора в аэропорту Алматы мужчине вручили награду

Обезвредившему агрессора в аэропорту Алматы мужчине вручили награду
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алматы наградили героя, спасшего сотрудницу аэропорта, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Аким Алматы Ерболат Досаев по поручению главы государства вручил медаль "Ерлігі үшін" Абдраиму Мусе Сайранбайулы за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

Также Муса Абдраим получил денежное вознаграждение.

52-летний мужчина обезвредил вооруженного ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра Международного аэропорта Алматы под видом пассажира. Благодаря смелости и сноровке герой спас жизнь сотрудницы аэропорта", - рассказали в ведомстве.


Герой выразил благодарность президенту за высокое внимание и оказанную честь.

Пусть в нашей стране всегда будет мирное небо над головой, согласие и процветание!" - сказал Муса Абдраим.


Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.
 
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Теги:АэропортнаграждениеГерой
08.03.2025, 10:00 132791

Поздравляем с Международным женским днем!

Поздравляем с Международным женским днем!
Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today сердечно поздравляет вас с 8 Марта - Международным женским днем!

Этот весенний праздник символизирует не только красоту и нежность, но и сильную энергию и уверенность, которые вы приносите в нашу жизнь. Вы вдохновляете, поддерживаете и дарите радость своим окружающим, коллегам и всему миру!

Дорогие женщины, желаем вам крепкого здоровья, любви, улыбок, счастья, благополучия и исполнения всех заветных желаний!

Пусть ваши идеи продолжают менять мир в лучшую сторону, а мечты сбываются легко и смело! Будьте счастливы и непобедимы!
 
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Теги:праздникВеснаПоздравление
08.03.2025, 08:20 136951

Президент поздравил казахстанок с Международным женским днем

Государство будет всегда уделять особое внимание защите прав женщин и созданию условий для полноценной самореализации всех граждан
Президент поздравил казахстанок с Международным женским днем
Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем 8 Марта.

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем, с этим ярким весенним праздником, ставшим символом красоты и нежности! Наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в нашу историю", - подчеркнул глава государства.


Он отметил, что сегодня в Казахстане женщины реализуют себя в карьере, бизнесе, общественной деятельности. Многие успешно совмещают достижение личных целей с благородной миссией воспитания подрастающего поколения.

Честный и добросовестный труд всех наших соотечественниц заслуживает самой высокой оценки. Пользуясь случаем, выражаю женщинам Казахстана свою искреннюю признательность", - сказал президент.


Касым-Жомарт Токаев заверил, что государство будет всегда уделять особое внимание защите прав женщин и созданию условий для полноценной самореализации всех граждан.

Уверен, что неравнодушие, ответственность и созидательная энергия женщин станут мощной движущей силой проводимых в стране масштабных реформ. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!" - добавил президент.


Накануне глава государства вручил высокие государственные награды ряду женщин за их вклад в развитие страны.
 
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Теги:ТокаевЖенщиныПоздравление
06.03.2025, 11:38 215941

Свыше 127 тысяч заказов казахстанцев с инвалидностью выполнено через портал соцуслуг

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации
Свыше 127 тысяч заказов казахстанцев с инвалидностью выполнено через портал соцуслуг
Фото: Pexels.com
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2025 года свыше 127 тысяч заказов граждан страны с инвалидностью выполнено через портал социальных услуг, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Через портал социальных услуг выполнено 127,8 тысячи заказов лиц с инвалидностью, в том числе: порядка 90 тысяч - на технические средства реабилитации, 7,3 тысячи - на услуги жестового языка, 24,2 тысячи - на услуги индивидуального помощника, 6,2 тысячи - на санаторно-курортное лечение", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.

Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом. Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок", - уточнили в Минтруда.


По данным ведомства, на сегодняшний день на портале зарегистрированы 719 поставщиков специальных социальных услуг, 938 поставщиков ТСР, более 31 тысячи поставщиков услуг индивидуального помощника, 756 - жестового языка и 129 - санаторно-курортного лечения.

Напомним, в прошлом году люди с инвалидностью получили через портал более 1,1 млн соцуслуг.
 
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Теги:РКинвалидсоцуслуги
06.03.2025, 11:01 206361

В Мангистауской области педагоги работали по поддельным документам

Семь педагогов оштрафованы
В Мангистауской области педагоги работали по поддельным документам
Фото: Depositphotos
Актау. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Бейнеуского района Мангистауской области выявила педагогов, устроившихся на работу с поддельными свидетельствами, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проведенного анализа законности качества образования выявлена фальсификация свидетельств о прохождении профессиональной переподготовки педагогов. К примеру, педагог А. в марте прошлого года приобрел поддельное свидетельство о прохождении курса переподготовки по специальности "Педагогика-логопедия" и квалификации "Логопед-дефектолог" в университете SDU (Алматы). Используя этот поддельный документ, он работал в должности педагога-психолога", - проинформировали в ведомстве.


Аналогичные факты выявлены у шести педагогов, работающих в организациях среднего образования.

Приговором суда семь педагогов признаны виновными по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа.
 
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