Аким Карагандинской области провел встречу с призывниками-добровольцами

karaganda-region.gov.kz

Караганда. 15 апреля. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с призывниками-добровольцами, передает Kazakhstan Today.

Женис Касымбек встретился с добровольцами из числа военнообязанных, которых призвали на специальные сборы. Призывники в течение месяца будут задействованы в качестве дополнительной силы для санитарной обработки городских территорий.

Наша страна сплотилась в борьбе с распространением невидимого врага. В напряжённом режиме продолжают трудиться врачи, полицейские, волонтёры и все неравнодушные граждане. Но угроза сохраняется, пик эпидемии ещё не пройден. 2 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы. Больше двух тысяч человек по всей стране изъявили желание исполнить свой долг перед Родиной и внести свой посильный вклад. И сегодня среди них вы, 95 карагандинских добровольцев. Мы все вами гордимся! Желаю с честью выполнить все поставленные перед вами задачи", - обратился Женис Касымбек к военнослужащим.

По информации пресс-службы акима области, средний возраст призывников - 25-35 лет. Среди них есть те, кто временно остался без работы из сферы МСБ. Также есть 17 человек с медицинским образованием. В течение месяца призывники-добровольцы будут заниматься санитарной обработкой важных объектов и дежурить на санитарных блокпостах. Они обеспечены всем необходимым снаряжением, средствами индивидуальной защиты, трёхразовым питанием. С момента призыва военнообязанные обретают статус военнослужащих. Все они получат заработную плату, а также положенные по закону льготы и социальные гарантии.

Аким также ознакомился с целями и задачами, поставленными перед подразделениями территориальной обороны Карагандинской области, а также вручил некоторым военнослужащим грамоты за обеспечение режима ЧП.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства