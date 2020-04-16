Система Orphus

Аким Карагандинской области провел встречу с призывниками-добровольцами

15.04.2020, 11:41 11368
Аким Карагандинской области провел встречу с призывниками-добровольцами
karaganda-region.gov.kz
Караганда. 15 апреля. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с призывниками-добровольцами, передает Kazakhstan Today.
 
Женис Касымбек встретился с добровольцами из числа военнообязанных, которых призвали на специальные сборы. Призывники в течение месяца будут задействованы в качестве дополнительной силы для санитарной обработки городских территорий.
 

Наша страна сплотилась в борьбе с распространением невидимого врага. В напряжённом режиме продолжают трудиться врачи, полицейские, волонтёры и все неравнодушные граждане. Но угроза сохраняется, пик эпидемии ещё не пройден. 2 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы. Больше двух тысяч человек по всей стране изъявили желание исполнить свой долг перед Родиной и внести свой посильный вклад. И сегодня среди них вы, 95 карагандинских добровольцев. Мы все вами гордимся! Желаю с честью выполнить все поставленные перед вами задачи", - обратился Женис Касымбек к военнослужащим.

 
По информации пресс-службы акима области, средний возраст призывников - 25-35 лет. Среди них есть те, кто временно остался без работы из сферы МСБ. Также есть 17 человек с медицинским образованием. В течение месяца призывники-добровольцы будут заниматься санитарной обработкой важных объектов и дежурить на санитарных блокпостах. Они обеспечены всем необходимым снаряжением, средствами индивидуальной защиты, трёхразовым питанием. С момента призыва военнообязанные обретают статус военнослужащих. Все они получат заработную плату, а также положенные по закону льготы и социальные гарантии.
 
Аким также ознакомился с целями и задачами, поставленными перед подразделениями территориальной обороны Карагандинской области, а также вручил некоторым военнослужащим грамоты за обеспечение режима ЧП. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая