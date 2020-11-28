Акимат Темиртау планирует заказать торжество за 10 млн тенге

Караганда. 26 ноября. Kazakhstan Today - Коммунальное государственное учреждение "Молодежный ресурсный центр города Темиртау" за 10 млн тенге планирует провести торжество по присуждению грантов молодым предпринимателям, передает Kazakhstan Today.

На портале госзакупок размещен лот от КГУ "Молодежный ресурсный центр города Темиртау" на сумму 10 млн тенге.

Услуги по организации и проведению конференций, семинаров, форумов, конкурсов, корпоративных, спортивных, культурных, праздничных и аналогичных мероприятий. Организация и проведение торжественного мероприятия по присуждению гранта акима молодым предпринимателям", - говорится в описании лота в разделе характеристики.

Отметим, что прием заявок стартовал и продлится до 29 ноября.

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