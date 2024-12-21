Алматинцам приходят штрафы за нарушение ПДД двухмесячной давности

Всего за год в Алматы выписали 3,8 млн штрафов

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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Тысячи водителей в Алматы получили штрафы за нарушения ПДД двухмесячной давности, сообщает - Тысячи водителей в Алматы получили штрафы за нарушения ПДД двухмесячной давности, сообщает BES.media





В редакцию издания поступили десятки сообщений и протоколов о нарушениях ПДД. Ситуация у всех идентичная: временной отрезок между нарушением ПДД и фактом прихода штрафа - около двух месяцев.





В пресс-службе Sergek Group объяснили, что их система лишь автоматически фиксирует нарушения ПДД, формирует карточку с доказательной базой (фото и видео) и передает ее уполномоченному сотруднику полиции.





Решение о нарушении принимается сотрудником с использованием ЭЦП, после чего предписание направляется нарушителю. Сроки отправки предписаний определяются уполномоченным органом, который занимается разъяснением этих вопросов в рамках своей компетенции", - пояснили в Sergek Group.





По их данным, сбоев в системе не случалось, работает она в штатном режиме.





В департаменте полиции Алматы сообщили, что срок привлечения к административной ответственности по КоАП составляет два месяца с момента нарушения. Если уведомление о штрафе поступает позже, то его можно обжаловать. Еще алматинцам напомнили, что нужно соблюдать ПДД, ведь камеры зафиксировали за год 3,8 млн нарушений.





Обжаловать штрафы, которые пришли спустя два месяца, советует юрист Мурат Адам.





Основанием для наложения штрафа является совершенное административное правонарушение. Однако привлечение к ответственности возможно только в пределах двух месяцев с момента его совершения. Например, если нарушение зафиксировано 1 января 2024 года, то протокол должен быть составлен и уведомление о штрафе отправлено не позднее 1 марта. Обжаловать обязательно. Игнорировать нельзя, с такой целью это и делается", - сказал он.





Составление протокола по истечении срока давности может стать основанием для отмены штрафа. Но если срок меньше и вы действительно нарушили ПДД - придется платить.





Чтобы обжаловать штраф или предписание о его уплате, нужно подать жалобу в тот орган, который вынес это решение. Жалоба на постановление о штрафе подается в течение 10 дней с момента получения его копии. Если нарушение зафиксировано камерами, то дело считается рассмотренным через 15 дней после доставки предписания. Жалобу можно отправить так:





откройте сайт Qamqor.gov.kz;

на главной странице найдите раздел "Обжалование административных правонарушений";

нажмите "Подача обращений по административным делам";

войдите на портал с помощью своей ЭЦП (электронной цифровой подписи);

введите номер административного дела в окно поиска;

нажмите кнопку "Подать обращение";

внесите суть жалобы, прикрепите доказательства (фото, документы или сошлитесь на закон и опишите, что истек срок давности правонарушения);

подпишите жалобу, используя ЭЦП, и отправьте на рассмотрение.





Так обращение будет зарегистрировано, и вы сможете отслеживать его рассмотрение.