29.08.2025, 09:05 71511
Алматинцы обеспокоились необычным цветом воды в реке Есентай
Фото: Facebook: Victor Burdin
Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 28 августа в Сети жители Алматы опубликовали фотографии и видео реки Есентай, вода в которой окрасилась в ржавый цвет.
Депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов также отреагировал на изменение цвета воды в реке.
Неделю дождей нет, но река снова превратилась в рыжую токсичную жижу. Это не природа - это сбросы предприятий, которые травят воду и убивают экологию города. Мы требуем от Балхаш-Алакольской бассейновой водной инспекции и прокуратуры города Алматы: немедленно выявить источник сброса, установить виновных, привлечь их к ответственности", - написал он на своей странице в Instagram.
Журналисты редакции направили запрос по этому поводу в городской департамент экологии.
Вчера взяли пробу воды. Результаты сообщим", - ответили департаменте.
Также редакция направила запрос в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Напомним, в начале августа в городе Алматы река Каргалы окрасилась в зеленый цвет. Тогда специалисты превышений по химическим и бактериологическим показателям не выявили. По информации экологов, следы красящего вещества, предположительно, относятся к водорастворимой пищевой краске, сброшенной в систему ливневой канализации.
30.08.2025, 09:54 4091
С Днем Конституции Республики Казахстан!
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет граждан Республики Казахстан с Днем Конституции!
Основной закон является прочным фундаментом независимости и государственности, гарантией прав и свобод каждого гражданина, символом мира и согласия. Конституция определяет стратегический курс развития Казахстана, обеспечивая политическую стабильность, верховенство закона и укрепление национального единства.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, пусть наша страна продолжает уверенно двигаться по пути прогресса и процветания.
В этот день во всех регионах республики проходят торжественные мероприятия, концерты и народные гулянья, которые объединяют жителей Казахстана и подчеркивают ценность единства, гражданского согласия и патриотизма.
30.08.2025, 09:34 5571
Казахстанцы отмечают День Конституции
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечают юбилейный День Конституции. 30 лет назад, 30 августа 1995 года на всеобщем референдуме был принят Основной закон страны.
Перед принятием проекта Конституции состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений, в которых приняли участие более 3 млн граждан. Во время обсуждений было внесено почти 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей было внесено более 1100 поправок и дополнений.
Был изучен опыт многих зарубежных стран, взяты в основу принципы формирования документов в государстве: в частности, принцип разделения ветвей власти, принцип народовластия.
В середине марта 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум было вынесено 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затронули более чем 30 статей Основного закона.
5 июня 2022 года в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени (...) Мы провели важные преобразования и обновили треть статей Конституции. Это стало наглядным проявлением масштабности конституционной реформы. Теперь в нашем основном законе закреплены принципы, о которых давно говорило общество: справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность. Эти изменения укрепили доверие людей к Конституции. Именно ради этого мы и проводили референдум", - заявил накануне Токаев на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летию Основного закона страны.
Он добавил, что важнейшей политико-правовой новацией исторического значения стала норма об избрании президента на один срок продолжительностью семь лет.
Такого в Казахстане еще не было. Была создана уникальная система управления, которая работает на основе новых принципов и дает возможность лучше регулировать политические процессы в стране. Таким образом, в нашей стране сложилась уникальная модель власти. Система государственного управления стала функционировать по новым принципам, благодаря которым политические процессы стали гораздо более понятными, предсказуемыми и прозрачными. В частности, введен запрет близким родственникам Президента занимать руководящие должности в системе государственного управления. Поставлен заслон семейственности во власти. Эта мера тоже была очень необходимой. Данное важнейшее политико-правовое решение, получившее всенародную поддержку, стало конституционной инновацией, не имеющей аналогов в мире", - заявил президент.
Сегодня глава государства поздравил соотечественников с Днем Конституции и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.
День Конституции является государственным праздником и выходным днем в Казахстане. В этот день во всех областях и городах республики проходят праздничные мероприятия.
В этом году праздник выпал на субботу, поэтому день отдыха переносится с 30 августа, на понедельник, 1 сентября.
При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд: 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье, понедельник), при шестидневной рабочей неделе - два дня: 30 и 31 августа (суббота, воскресенье).
29.08.2025, 17:54 45336
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День Конституции
Фото: facebook/правительство для граждан
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В "Правительстве для граждан" сообщили, как будут работать в Казахстане центры обслуживания населения и специализированные центры обслуживания населения на День Конституции, передает корреспондент агентства.
30 августа, суббота - выходной день для всех ЦОНов и спецЦОНов. 1 сентября, в понедельник будут работать только дежурные центры обслуживания населения, включая специализированные: прием граждан в ЦОНах осуществляется с 9.00 до 13.00, в спецЦОНах с 9.00 до 12.00, выдача документов в спецЦОНах - до 13.00, - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что со 2 сентября все ЦОНы и спецЦОНы возобновляют работу в штатном режиме.
Напомним, 30 августа 2025 года исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Республики Казахстан.
29.08.2025, 14:04 56671
Ушел из жизни советский и российский композитор Родион Щедрин
Композитор создал более сотни камерных, хоровых и симфонических пьес, музыку в драматических спектаклях и кино
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Мюнхене на 93-м году жизни скончался композитор, пианист и педагог Родион Щедрин, авторству которого принадлежат свыше 100 произведений, сообщает РБК.
Щедрин рано завоевал популярность в театральных жанрах. Свое самое исполняемое сочинение - балет "Кармен-сюиту" композитор создал в 1967 году. Значительной вехой в творчестве Щедрина стала опера "Мертвые души" по произведению Николая Гоголя на либретто самого композитора (1976). Постановку оперы осуществил в Большом театре в 1977 году режиссер Борис Покровский.
В 1980-е годы Щедрин написал балеты "Чайка" (1979) и "Дама с собачкой" (1985), "Автопортрет" для симфонического оркестра (1984). В 1990-е отметился оперой "Лолита" по одноименному роману Владимира Набокова, поставленной в Шведской королевской опере в Стокгольме.
Композитор создал более сотни камерных, хоровых и симфонических пьес, музыку в драматических спектаклях и кино (в том числе "Веселый марш монтажников-высотников" из кинофильма "Высота" 1957 года с Николаем Рыбниковым в главной роли, музыку к картинам "А если это любовь?", "Анна Каренина", мультфильмам "Петушок - золотой гребешок" и "Колобок").
Напомним, в июле из жизни ушли кинорежиссеры Юрий Кара, Александр Митт, Юрий Мороз.
29.08.2025, 12:35 60446
Инфекции, паразиты и болезни нервной системы: в Казахстане выросла заболеваемость детей
Фото: depositphotos.com
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане увеличилась общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет, сообщает ranking.kz.
С 2021 по 2024 год показатель увеличился с 94,8 тысячи до 96 тысяч случаев на 100 тысяч населения. Ситуация изменилась в худшую сторону по 11 из 16 классов болезней. Наиболее активная динамика роста наблюдалась в таких категориях, как заболевания органов пищеварения, нервной системы, инфекционные и паразитарные болезни, заболевания органов слуха", - заявили аналитики.
По их данным, наиболее часто у детей в возрасте до 14 лет в прошлом году встречались различные виды заболеваний органов дыхания: 47,8 тысячи случаев на 100 тысяч населения.
На втором месте с большим отрывом оказались болезни пищеварительной системы: 8,8 тысячи случаев. В тройку наиболее распространенных также вошли болезни нервной системы: 6 тысяч случаев на 100 тысяч человек. Что касается здоровья подростков, у несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет ситуация, напротив, стала лучше. Общая заболеваемость снизилась с 96,1 тысячи до 88,8 тысячи случаев на 100 тысяч населения. Незначительный рост показателей можно отметить только по 5 из 16 классов болезней. В первую очередь это инфекционные заболевания и болезни органов дыхания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что болезни легких - самая часто встречающаяся медицинская проблема у подростков.
При сравнении показателей детей в возрасте до 14 лет и подростков можно сделать вывод, что у последних выше заболеваемость органов пищеварения, а также костно-мышечной и эндокринной систем. Значительно чаще подростки обращаются к врачам с травмами, отравлениями, последствиями других неприятных ситуаций", - заявили аналитики.
Подчеркивается, что в региональном разрезе первичная заболеваемость несовершеннолетних сильно отличалась. В частности, разница порой составляла 2-3 раза.
Одним фактором влияния на заболеваемость также остается неблагополучная экологическая обстановка в мегаполисах и крупных промышленных городах. Согласно данным РГП "Казгидромет", самыми экологически грязными городами РК в 2024-м стали Астана, Усть-Каменогорск и Темиртау. И действительно, в столице, а также в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях мы видим высокую первичную заболеваемость детей", - отмечают аналитики.
Параллельно с ростом детской заболеваемости в Казахстане наблюдается тенденция снижения обеспеченности населения педиатрами.
Снижение уровня обеспеченности населения педиатрами наблюдалось в 10 из 20 регионов страны. В их число попала и Астана, хотя столица считается городом с самым высоким показателем обеспеченности такими специалистами: 4,2, против 2,5 на 10 тысяч человек в среднем по стране. В 2021 году в Астане насчитывалось 647 детских врачей, а через три года - уже лишь 620. Второе место по обеспеченности педиатрами, как мы уже отмечали, занял Алматы", - добавили они.
Ранее советник председателя ТОО "Рейтинговое агентство ESGQ" Гульмира Исмагулова в ходе правительственного часа в сенате рассказала, как загрязнение воздуха приводит к росту заболеваемости населения в Казахстане.
29.08.2025, 09:15 74601
Строительство 40-этажки RAMS Beyond Almaty приостановили
Фото: rams-global.com
Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство 40-этажки RAMS Beyond Almaty приостановили в Алматы. Момент вручения предписания ГАСК о приостановлении строительно-монтажных работ опубликовал на своей странице в Facebook депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Сегодня мы приостановили строительно-монтажные работы 40-этажки РАМС в Алматы! В ходе моего рейда ГАСК вручил предписание!" - сообщил Бакытжан Базарбек.
Напомним, 40-этажный комплекс планируют построить на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева - в районе, где запрещено строить выше девяти этажей. Проект RAMS Beyond по строительству многофункционального комплекса с ультралюксовыми резиденциями, отелем, бизнес-пространствами и общественными зонами был презентован в мае.
Ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев выступил против строительства в центре Алматы 40-этажной башни.
Позже алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Территория участка на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева, предусмотренная под строительство комплекса "RAMS Beyond Алматы", находится в зоне высокой плотности населения и транспортных потоков. В непосредственной близости отсутствует достаточное количество зеленых насаждений и общественных парков. Согласно Стратегии развития Алматы и государственным приоритетам в сфере экологии, на данной территории требуется организация парка и рекреационной зоны, а не уплотнительная застройка", - отмечают авторы петиции.
Кроме того, они обратили внимание на перегруз социальной и транспортной инфраструктуры на данном участке.
Район, где планируется возведение 40-этажного жилого комплекса, уже испытывает дефицит парковочных мест, повышенную нагрузку на дороги и инженерные сети. Строительство объектов выше 9 этажей противоречит ранее введенным ограничениям на высотное строительство в Алматы, утвержденным президентом РК и компетентными органами. Обход данных требований под предлогом "общественной значимости проекта" является неправомерным. Для жителей города общественно значимым является создание парка и зеленых зон, а не возведение высотного жилого комплекса на данной территории", - подчеркнули алматинцы.
Также авторы петиции заявляют о нарушении процедуры общественных слушаний по проекту.
Общественные слушания по данному проекту не обеспечили должного уровня информирования населения. Значительная часть жителей района не была приглашена и не имела возможности выразить позицию. Кроме того, отсутствуют публично доступные протоколы слушаний. В соответствии с законодательством, это является грубым нарушением принципа прозрачности и участия общественности в процессе принятия решений. Является основанием для признания выдачи разрешительных документов на строительства - нелегитимными", - сообщили жители города.
Жители города Алматы требуют:
• Немедленно полностью прекратить реализацию проекта "RAMS Beyond Алматы" на участке Тимирязева - Сейфуллина (одно 40-этажное здание и пять 10-этажных).
• Вернуть участок в категорию зеленых насаждений общего пользования и создать на его территории зеленую парковую зону.
• Обеспечить соблюдение ранее установленных ограничений на строительство объектов выше 9 этажей на территории всего Алматы.
• Перенести строительство проекта на безопасную территорию в соответствии с ограничениями и регламентами - ниже проспекта Абая, в районы с недостатком Бизнес Центров и гостиниц. Например, в город Конаев или вблизи нового стадиона, строительство которого планируется в Алматы.
29.08.2025, 08:30 77701
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в пятницу
Фото: Depositphotos
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Казахстана сегодня ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквал. На западе, юге, юго-востоке республики под влиянием западного антициклона сохранится погода без осадков, сообщает Казгидромет.
По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей, на севере страны в ночные и утренние часы - туман", - отметили синоптики.
Днем ожидается сильная жара в области Улытау 35 °C, в области Жетысу, в Алматинской области 35-37 °C, в Мангистауской области 38 °C.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: без осадков, +24-26 °C.
В Алматы: без осадков, +33-35 °C.
В Шымкенте: без осадков, +36-38 °C.
28.08.2025, 17:51 118651
В Алматы полицейские впервые вышли в рейд на электросамокатах
Рассматривается возможность использования электросамокатов полицией постоянной практикой
Фото: polisia.kz
Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы 50 полицейский впервые вышли в рейд на электросамокатах, сообщает Polisia.kz.
Такой формат позволяет оперативнее реагировать на нарушения, эффективно работать в местах массового скопления людей и в локациях, труднодоступных для автопатрулей, а также проводить профилактическую работу с гражданами", - пояснили в полиции.
Также в настоящее время рассматривается возможность сделать использование электросамокатов полицией постоянной практикой.
Ранее сообщалось, что в Казахстане глав кикшеринговых компаний будут наказывать за нарушения при эксплуатации самокатов.
