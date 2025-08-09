08.08.2025, 17:31 3516
В Алматы река окрасилась в зеленый цвет
Фото: depositphotos.com
Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы река Каргалы окрасилась в зеленый цвет, передает корреспондент агентства.
По результатам лабораторного анализа проб воды из реки Каргалы превышений по химическим и бактериологическим показателям не выявлено. Вода соответствует нормам. Выявленные следы красящего вещества, предположительно, относятся к водорастворимой пищевой краске, сброшенной в систему ливневой канализации. Ожидается итоговое заключение", - заявили в управлении экологии и окружающей среды города.
Ранее в Сети распространились кадры, на которых можно заметить, что река Каргалы окрасилась в необычный цвет.
29.07.2025, 15:45 52591
"Тенгизшевройл" оштрафовали почти на 640 млн тенге за загрязнение воздуха
Фото: КМГ
Атырау. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области компанию "Тенгизшевройл" оштрафовали почти на 640 млн тенге за загрязнение воздуха, сообщает прокуратура региона.
ТОО "Тенгизшевройл" в 3-м и 4-м кварталах 2023 года, а также 1-м и 2-м кварталах 2024 года выброшено в атмосферу 49,3 тонны сверхнормативных загрязняющих веществ от экологически допустимых норм. Установлено, что из них 4,9 тонны загрязняющих веществ выброшены в атмосферу без разрешения. В связи с этим в отношении ТОО "Тенгизшевройл" постановлением прокурора возбуждено административное производство и судом наложен штраф на сумму 639,6 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Подчеркивается, что решение вступило в законную силу
Загрязнение атмосферного воздуха в регионе является острой проблемой, и прокуратура осуществляет надзор в данном направлении на постоянной основе", - заверили в пресс-службе.
Ранее "Казхром" оштрафовали на 854 млн тенге за выброс почти 700 тонн загрязняющих веществ.
27.07.2025, 16:31 67376
Строгие выговоры получили руководители филиала "Казводхоза" Туркестанской области
Фото: Минводы РК
Туркестан. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На юге Казахстана усилили контроль за объемом необходимой для полива воды из-за ее дефицита, сообщает 24.kz
В Туркестанской области она поступает строго по графику - поочередно в каждый канал. За самовольный забор воды и несогласованную смену выращиваемых культур - штраф. Первые строгие выговоры уже получили руководители местного филиала "Казводхоза". Вместо разрешенных 4 тысяч гектаров они заключили договоры на полив риса на 13 тысячах. Летний сезон для фермеров юга - настоящий марафон на выживание. Поливная вода на вес золота. Поля приходится поливать строго по графику. Ресурсов на всех не хватает", - рассказывает телеканал.
Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Алибек Плалов отмечает: в этом году дефицит воды для орошения ощущается особенно остро.
В Жетысайском, Мактааральском районах, Шардаре полив осуществляется за счет трансграничных каналов. В Шардаринском водохранилище осталось лишь 15% воды. По сравнению с прошлым годом объемы существенно снизились", - рассказал Плалов.
Однако, несмотря на предупреждения, многие аграрии для посева вновь выбрали самую водоемкую культуру - рис. По плану должно быть максимум 4 тысячи гектаров с рисом, на деле - 13.
В начале года мы предупреждали, что этот год будет сложным по водоснабжению. К сожалению, некоторые из наших фермеров все же посеяли рис. И теперь все ощущают последствия. При этом у нас действует жесткий лимит на воду", - сообщает советник акима Жетысайского района Турышбек Елшибаев.
Руководителям филиала "Казводхоза" вынесли строгие выговоры, так как с аграриями вне плана заключили больше тысячи договоров на полив рисовых полей.
На ситуацию отреагировал министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов.
Для нас закон - это Водный кодекс. Порядок - это значит, если установлен график, то вода должна поступать аграрию строго по этому графику", - заявил глава ведомства.
В регионе активно внедряют водосберегающие технологии, государство покрывает до 80% расходов на их использование. В этом году современные методы орошения применяют на площади 46 тысяч гектаров. Это позволяет экономить воду в 2-2,5 раза и увеличивать урожайность в 3 раза.
По словам специалистов, в этом году реки обмелели раньше обычного.
Зима была малоснежной, весна - засушливой. Поэтому в Туркестанской области начали строительство новых водохранилищ. Они смогут накапливать до 100 млн кубов воды. Но это в будущем. А сейчас борьба идет за каждый кубометр", - сообщает телеканал.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
Президент Токаев призвал страны Центральной Азии скоординировать действия в борьбе с климатическими угрозами: опустыниванием и дефицитом воды.
25.07.2025, 16:50 82996
В Балхаше установили 16 счетчиков чистоты
На экране в режиме реального времени отображаются данные по благоустройству
Фото: gov.kz
Балхаш. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Балхаше Карагандинской области установили 16 счетчиков чистоты, сообщает пресс-служба акимата региона.
На светодиодном экране в режиме реального времени в цифрах и фактах отображаются данные по благоустройству. Всего в городе 16 таких счетчиков", - заявили в пресс-службе.
По данным акимата, на экране счетчика можно увидеть:
- количество вывезенного мусора;
- сколько урн установили;
- число участников экологической акции;
- сколько устранено несанкционированных свалок и вывезено негабаритного мусора;
- сколько дворов привели в порядок;
- выполненные работы по уличной инфраструктуре.
В будущем функционал экрана будет расширен: появятся данные по озеленению, ремонту дорог и другим направлениям благоустройства", - добавили в ведомстве.
Напомним, более 1 млн тонн отходов собрали в Казахстане в прошлом году.
25.07.2025, 13:17 86096
Обмеление Каспия - один из ключевых региональных вызовов - Бектенов
Фото: Depositphotos
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Обмеление Каспия является одним ключевых региональных вызовов, заявил на первой международной экологической конференции в городе Манжероке (Республика Алтай) премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Он акцентировал внимание на снижении уровня Каспийского моря, подчеркнув необходимость активизации регионального взаимодействия между прикаспийскими государствами.
С начала 2000-х годов наблюдается тенденция снижения уровня Каспийского моря. Для изучения этой и других проблем создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Прогнозы ученых неутешительны. Нужны решительные скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения этого уникального водоема", - отметил Бектенов.
Он подчеркнул, что экологическая безопасность является не просто частью "зеленой" мировой повестки, а важным условием для устойчивого развития любой страны.
Кроме того, Бектенов обратил внимание на ситуацию в Приаралье. Он напомнил, что Казахстан возглавляет Международный фонд спасения Арала. В стране ведется работа по его восстановлению, укрепляется Кокаральская дамба, воссоздается дельта Сырдарьи, реализуются проекты по поддержке рыбной отрасли и озеленению высохшего дна бывшего моря.
Премьер-министр также отметил важность сохранения ледников. По прогнозам экспертов, к 2100 году объем ледников Центральной Азии значительно снизится.
Напомним, на сегодняшней конференции Россия призвала прикаспийские страны совместно решать проблему обмеления Каспия.
25.07.2025, 12:18 86786
Россия призвала прикаспийские страны совместно решать проблему обмеления Каспия
Одна из главных задач - создать эффективную и долгосрочную модель прогнозирования колебаний уровня Каспия
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр России Михаил Мишустин на Международной экологической конференции на Алтае пригласил прикаспийские страны совместно решать проблему обмеления Каспийского моря и работать над созданием долгосрочной модели прогнозирования колебания его уровня, сообщают "Известия".
Нашего внимания требуют и вопросы обмеления Каспийского моря, они вызваны глобальными изменениями климата. И здесь одна из главных задач - создать эффективную и, главное, долгосрочную модель прогнозирования колебаний уровня этого уникального водоема; на ее основе выстраивать экономическую деятельность и минимизировать возможные негативные последствия (...) Приглашаю зарубежных коллег присоединиться", - приводит его слова агентство ТАСС.
По его словам, Россия готова делиться со странами системами мониторинга леса со спутников и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он отметил важность принятия мер по недопущению сокращения площади лесов.
Мишустин также призвал страны обратить внимание на защиту редких видов животных и растений.
Значимое направление - забота об исчезающих представителях флоры и фауны. Надо усиливать межгосударственное сотрудничество для защиты особо редких животных, видов", - отметил Мишустин.
Напомним, ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев заявил, что северная часть Каспийского моря может исчезнуть в течение 75 лет из-за деятельности нефтеперерабатывающих компаний. Он привел статистику исследований международных и казахстанских экологов, согласно которой с 2005 по 2023 год уровень моря упал на 185 сантиметров, а площадь водной поверхности уменьшилась более чем на 31 тысячу квадратных километров, что соразмерно территории Бельгии.
В мае на берегу Каспия обнаружили более сотни мертвых тюленей.
24.07.2025, 18:16 92671
В Каспийском море обнаружили новый фитопланктон
Фото: kaspnirh.vniro.ru
Астрахань. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые обнаружили в Каспийском море новый вид динофитовых водорослей (фитопланктон) цирациум, распространение которого может привести к сокращению биомассы зоопланктона, сообщили в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Как рассказали ученые, в последние годы в Каспийском море резко увеличилось количество обнаруживаемых инвазивных видов, что связано с расширением путей проникновения чужеродных видов в бассейн и процессами изменения климата.
В 2024 году в Среднем Каспии в пробах фитопланктона был обнаружен новый вид динофитовых водорослей - Ceratium tripos var. balticum. Вид был обнаружен в двух пробах на разрезе Кизил-Узень - Меловой в поверхностном слое и на горизонте 10 метров. Плотность составляла 3-10 клеток в пробе. Весной 2025 года новый для Каспия вид Ceratium tripos var. balticum встречался на глубинах от 27 до 520 метров. Исследования поверхностного слоя воды показало, что в западном и центральном районах Среднего Каспия, на границе с Северным Каспием, его количество в пробе достигало 200 клеток", - проинформировали в институте.
Специалисты отметили, что в ходе более чем вековых исследований фитопланктона Каспийского моря уже фиксировался случай вселения крупноклеточной диатомовой водоросли Pseudosolenia calcar-avis в 1934 году. Крупные размеры позволили вселенцу избегать выедания зоопланктоном, тогда как пресс выедания на аборигенные мелкоклеточные водоросли возрос. До сих пор для P. calcar-avis не имеется эффективного потребителя среди организмов зоопланктона.
Ceratium tripos var. balticum по размерам превосходит ранее вселившуюся P. calcar-avis, что может привести к дальнейшему сокращению доступного зоопланктону кормового фитопланктона и к сокращению биомассы зоопланктона. Поскольку интенсивное развитие динофитовых водорослей отмечается в теплое время года, то можно предположить, что количество клеток вида-вселенца в дальнейшем увеличится", - поделились ученые.
Изучение нового вселенца и оценка его возможного воздействия на планктонные сообщества экосистемы Каспийского моря продолжится в ходе последующих экспедиционных исследований, уточнили в институте.
24.07.2025, 18:02 93296
Передачу сайгаков Узбекистану прокомментировали в Минэкологии
Фото: Depositphotos
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Проект меморандума между Казахстаном и Узбекистаном о взаимопонимании в области сохранения сайгака находится на стадии рассмотрения, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.
22 июля этого года на официальном ресурсе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан опубликовано сообщение о том, что между Узбекистаном и Казахстаном готовится к подписанию меморандум о взаимопонимании в области сохранения сайгака. Проект меморандума в рабочем порядке представлен казахстанской стороне и в настоящее время находится на стадии рассмотрения", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что с учетом природоохранной значимости этого вопроса содержание меморандума "требует предметной проработки с привлечением профильных научных учреждений и уполномоченных государственных органов обеих стран". Кроме того, вопросы передачи представителей животного мира, а также заключения меморандума относятся к категории межгосударственных и "требуют принятия решения на соответствующем уровне".
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
21.07.2025, 16:00 108291
Массовую гибель птиц зафиксировали в резервате "Акжайык"
Фото: instagram/akzhaiyk_oopt
Атырау. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Массовую гибель птиц зафиксировали на острове Шалыга на территории государственного природного резервата "Акжайык", передает корреспондент агентства.
Совместно со специалистом Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира была проведена проверка. В ходе осмотра были зафиксированы трупы птиц. В настоящее время устанавливается точная причина гибели птиц", - заявили в резервате.
Подчеркивается, что сотрудники резервата продолжают ежедневный мониторинг на территории особо охраняемой природной территории.
Напомним, в прошлом году в степи Мангистау были обнаружены тушки фламинго.
