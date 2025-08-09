В Алматы река окрасилась в зеленый цвет  

Несмотря на дефицит воды, они заключили вне плана больше тысячи договоров с аграриями на полив рисовых полей

Фото: Минводы РК

Туркестан. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На юге Казахстана усилили контроль за объемом необходимой для полива воды из-за ее дефицита, сообщает 24.kz





В Туркестанской области она поступает строго по графику - поочередно в каждый канал. За самовольный забор воды и несогласованную смену выращиваемых культур - штраф. Первые строгие выговоры уже получили руководители местного филиала "Казводхоза". Вместо разрешенных 4 тысяч гектаров они заключили договоры на полив риса на 13 тысячах. Летний сезон для фермеров юга - настоящий марафон на выживание. Поливная вода на вес золота. Поля приходится поливать строго по графику. Ресурсов на всех не хватает", - рассказывает телеканал.





Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Алибек Плалов отмечает: в этом году дефицит воды для орошения ощущается особенно остро.





В Жетысайском, Мактааральском районах, Шардаре полив осуществляется за счет трансграничных каналов. В Шардаринском водохранилище осталось лишь 15% воды. По сравнению с прошлым годом объемы существенно снизились", - рассказал Плалов.





Однако, несмотря на предупреждения, многие аграрии для посева вновь выбрали самую водоемкую культуру - рис. По плану должно быть максимум 4 тысячи гектаров с рисом, на деле - 13.





В начале года мы предупреждали, что этот год будет сложным по водоснабжению. К сожалению, некоторые из наших фермеров все же посеяли рис. И теперь все ощущают последствия. При этом у нас действует жесткий лимит на воду", - сообщает советник акима Жетысайского района Турышбек Елшибаев.





Руководителям филиала "Казводхоза" вынесли строгие выговоры, так как с аграриями вне плана заключили больше тысячи договоров на полив рисовых полей.





На ситуацию отреагировал министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов.





Для нас закон - это Водный кодекс. Порядок - это значит, если установлен график, то вода должна поступать аграрию строго по этому графику", - заявил глава ведомства.





В регионе активно внедряют водосберегающие технологии, государство покрывает до 80% расходов на их использование. В этом году современные методы орошения применяют на площади 46 тысяч гектаров. Это позволяет экономить воду в 2-2,5 раза и увеличивать урожайность в 3 раза.





По словам специалистов, в этом году реки обмелели раньше обычного.





Зима была малоснежной, весна - засушливой. Поэтому в Туркестанской области начали строительство новых водохранилищ. Они смогут накапливать до 100 млн кубов воды. Но это в будущем. А сейчас борьба идет за каждый кубометр", - сообщает телеканал.





Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.





Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.



