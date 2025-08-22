21.08.2025, 15:30 68701
Алматы примет чемпионат мира по массовому велоспорту
24 августа с 04.30 до 09.30 движение на проспекте Аль-Фараби будет ограничено на участке от проспекта Достык до улицы Дулати
Алматы. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 24 августа Алматы впервые станет столицей мирового массового велоспорта. В этот день здесь пройдет чемпионат мира Gran Fondo World Championship - одно из самых престижных событий в календаре любительского велоспорта, сообщили в городском акимате.
Ожидается, что в Алматы соберётся более 500 спортсменов из разных стран. Заезды пройдут в шести возрастных категориях, а победитель в общем зачете получит титул чемпиона мира по версии Gran Fondo World Tour.
Gran Fondo проходит в открытом формате — участвовать может каждый, независимо от уровня подготовки.
24 августа с 04.30 до 09.30 движение на проспекте Аль-Фараби будет ограничено на участке от проспекта Достык до улицы Дулати. Жителям города предложены альтернативные маршруты:
- проспект Достык;
- проспект Назарбаева;
- проспект Сейфуллина;
- улица Жарокова;
- улица Розыбакиева;
- улица Дулати до проспекта Аль-Фараби;
- улица Мустафина.
Алматинцев и гостей города просят учитывать временные изменения в организации движения и заранее планировать поездки.
Схема перекрытий размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях районных акиматов, а также в сервисах 2GIS и "Яндекс карты", - добавили в акимате.
22.08.2025, 14:49 3001
Бесплатный проезд для детей до 18 лет введут в Усть-Каменогорске
Льготный проезд для детей утвердили депутаты гормаслихата
Усть-Каменогорск. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бесплатный проезд для детей до 18 лет введут в Усть-Камногорске. Такое решение приняли на сессии депутаты городского маслихата.
Об этом сообщил в Instagram депутат Михаил Байтеряков.
Вышли с очередной сессии, на которой утвердили бесплатный проезд детям до 18 лет. Это прекрасная новость. Теперь дети могут из любой точки города добираться хоть в школу, хоть на тренировки и на одном автобусе, и на нескольких автобусах… Это сейчас со многих семей финансовую нагрузку снимет", - сказал Байтеряков.
Льготы планируют ввести с 1 сентября этого года.
Совместный нормативный правовой акт предполагает бесплатный проезд в городском общественном транспорте - детям в возрасте от 7 до 18 лет, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств, почетным гражданам города Усть-Каменогорска. Сохраняются и раннее принятые льготы", - говорится в информации.
22.08.2025, 09:16 20466
В пятницу в Казахстане ожидаются сильная жара и дожди
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана - пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере страны ожидается сильный дождь, сообщает РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков на юго-востоке республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы - туман.
В Алматинской области и области Жетісу ожидается сильная жара - 35 градусов.
Отмечается, что в Алматинской области, на юге, востоке области Жетісу, на востоке области Ұлытау, на юго-западе, северо-востоке Мангистауской, на западе Атырауской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
21.08.2025, 17:47 57966
Автомобиль наехал на детей в Абайской области: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
Фото: pexels.com
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии детей, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Урджарском районе Абайской области, передает корреспондент агентства.
Пострадавшего мальчика, поступившего в состоянии травматического шока, с повреждениями голени и кисти, удалось стабилизировать и сегодня он будет переведен из реанимации в обычную палату", - заявили в ведомстве.
В ходе своего визита в многопрофильную детскую больницу №2 города Астаны министр здравоохранения Акмарал Альназарова встретилась с мамой ребенка и выразила искренние слова поддержки, пожелав скорейшего восстановления.
Здоровье и жизнь наших детей - главный приоритет. Государство сделает все возможное для их восстановления. Я выражаю благодарность врачам, которые оперативно подключились к спасению маленьких пациентов. Желаю детям скорейшего выздоровления, а их родным - сил и терпения в это трудное время", - отметила Акмарал Альназарова.
Подчеркивается, что Министерство здравоохранения продолжит держать под особым контролем процесс лечения детей, пострадавших в ДТП.
Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Вчера из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП.
20.08.2025, 17:24 141666
В Алматы для детей организовали экскурсии-лекции "Герои Семиречья"
Особое внимание было уделено ярким историческим личностям и археологическим находкам, связанным с историей Семиречья
Алматы. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу две выездные экскурсии-лекции "Герои Семиречья" для отдыхающих в летнем лагере "Юный домостроитель" ребят организовал исторический клуб Русского дома в Алматы при поддержке Казахстанского русского культурного центра, сообщает пресс-служба Россотрудничества.
Известный исследователь в области истории и краеведения Евгения Морозова рассказала об истории города Верного и о людях, сформировавших его облик в конце XIX - начале XX века. Слушатели лекции познакомились со вкладом архитекторов, педагогов и просветителей в развитие города, историей знаковых зданий и их судьбой. Особое внимание было уделено ярким историческим личностям и археологическим находкам, связанным с историей Семиречья", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, ребята узнали, как строилась и создавалась Алма-Ата, посетили знаковые места города, связанные с культурным и архитектурным наследием советской эпохи. Подчеркивается, что особое внимание было уделено памятным зданиям, площадям и инженерным достижениям, ставшим частью городской истории. Завершилась лекция у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев - одного из главных символов памяти о Великой Отечественной войне.
Учебник рассказывает, а город показывает. Во все времена наш город оставался центром страны, и каждый период оставил здесь свой уникальный отпечаток. Алматы - наглядный пример того, как история вплетена в повседневность: в архитектуру, улицы, памятники. Цель наших лекций - оживить прошлое, увидеть уже знакомые события в новом свете и показать, как они придали городу его нынешний облик (...) Я увидела, что ребят интересует история нашего города, они задавали вопросы, спрашивали об известных личностях. Они осознали, что это были живые люди! Которые совершали свои подвиги в искусстве, в науке, в тылу, на войне, у этих реальных людей тоже что-то не получалось, им было страшно, может быть, но они упорно шли вперед. Уверена, такой формат познания мира, истории - очень важное начинание, для ребенка он интереснее, чем просто учебник. Надеюсь, что после наших экскурсий они продолжат задавать вопросы - своим учителям, родителям, начнут искать информацию в интернете", - отметила Евгения Морозова.
Подчеркивается, что эти лекции стали напоминанием о том, что Алматы - это не только современный мегаполис, но и город с богатой историей, созданной усилиями различных людей, частью просветительской работы, направленной на формирование у подрастающего поколения интереса к истории и бережного отношения к историко-культурному наследию.
20.08.2025, 16:19 146116
Мошенники собирают персональные и биометрические данные под предлогом участия в розыгрышах и опросах - Нацбанк
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает граждан о необходимости усиления мер по защите персональных данных при использовании различных онлайн-сервисов (банковские и мобильные приложения, маркетплейсы и т.д.) для снижения рисков мошенничества и кибератак.
Как рассказали в пресс-службе Нацбанка, злоумышленники используют различные способы для хищения логинов, паролей и реквизитов банковских карт: фишинговые сообщения, вредоносные ссылки, поддельные сайты и QR‑коды. Полученные данные применяются для незаконного доступа к банковским счетам, оформлению кредитов, выпуску карт.
Под предлогом участия в розыгрышах, конкурсах или опросах злоумышленники также собирают персональные и биометрические данные граждан.
Похищенные сведения, включая фото, видео и аудио, с помощью нейросетей используются для создания поддельных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Через такие аккаунты рассылаются сообщения с просьбами занять деньги или перевести средства на якобы "безопасный счет"", - рассказали в Нацбанке.
Кроме того злоумышленники выдают себя за работников Национального банка, финансовых и медицинских организаций, почтовых и коммунальных служб, или правоохранительных органов. Для повышения достоверности таких запросов они используют подмену номеров телефонов или поддельные документы.
Нацбанк призывает граждан усилить защиту персональных данных, соблюдая базовые правила кибербезопасности:
- не передавать пароли и реквизиты банковских карт третьим лицам;
- не публиковать личную и финансовую информацию в интернете;
- проверять настройки конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, устанавливать антивирусное программное обеспечение;
- избегать перехода по подозрительным ссылкам и не сообщать третьим лицам SMS‑коды, полученные от банков или государственных порталов.
Если вы узнали о незаконном сборе и использовании ваших персональных данных, рекомендуем обратиться в уполномоченный орган - Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. В случае столкновения с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.
20.08.2025, 14:08 155041
Еще одна авиакомпания сообщила об изменении расписания рейсов в аэропорту Астаны
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания FlyArystan уведомила об изменениях в расписании рейсов в связи с плановым ремонтом в аэропорту Астаны.
Ремонтные работы в аэропорту Астаны будут проводиться с 10.00 до 18.00 в период с 1 по 4 сентября и с 8 сентября по 31 октября 2025 года.
В авиакомпании отметили, что связываются с пассажирами по контактным данным, указанным при бронировании, и готовы оказать необходимую поддержку по всем возникающим вопросам.
Закрытие аэропорта не относится к причинам изменения рейса, контролируемым авиакомпанией, а значит, не попадает под стандартные правила компенсации. Условия перебронирования и возврата указываются в отправленных уведомлениях и размещены на сайте", - отметили в пресс-службе FlyArystan.
Пассажирам, планирующим путешествие в или из Астаны в указанный период, рекомендуется заранее проверять актуальный статус рейса на сайте или в мобильном приложении FlyArystan, а также внимательно следить за поступающими уведомлениями.
• Контакт-центр FlyArystan: +7 (727) 331-10-10, +7 702 702 02 27 (WhatsApp)
• Аэропорт Астаны: +7 (7172) 702-999
Ранее об изменениях в расписании рейсов сообщили в авиакомпании Air Astana.
20.08.2025, 08:59 175696
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду в большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами. На северо-западе и севере возможно выпадение града. На западе, юге и востоке республики под влиянием антициклона прогнозируется погода без осадков, сообщает Казгидромет.
По республике ожидается усиление ветра. На севере, западе и в центре - в ночные и утренние часы - туман. На юге страны ожидается пыльная буря", - отметили синоптики.
Высокая пожарная опасность сохраняется в большинстве регионов.
В Астане: дождь, гроза, +25-27 °C.
В Алматы: без осадков, +30-32 °C.
В Шымкенте: без осадков, +33-35 °C.
19.08.2025, 20:17 208206
В Алматы арестовали двоих заехавших в реку водителей
Фото: Polisia.kz
Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространилось видео с нарушением правил дорожного движения на территории Медеуского района Алматы. На видео засняты автомобили, заехавшие в реку, сообщает Polisia.kz.
Полицейские установили личности водителей. По итогам проверки они привлечены к ответственности за допущенные правонарушения по шести статьям Кодекса об административных нарушениях. Автомашины водворены на штрафстоянку.
Решением суда оба водителя подвергнуты аресту сроком на 5 суток каждый.
Ранее к административной ответственности привлечен 17-летний подросток, заехавший в русло реки Есентай на автомобиле Toyota.
