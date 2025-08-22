Алматы примет чемпионат мира по массовому велоспорту

24 августа с 04.30 до 09.30 движение на проспекте Аль-Фараби будет ограничено на участке от проспекта Достык до улицы Дулати

Рассказать друзьям

Алматы. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 24 августа Алматы впервые станет столицей мирового массового велоспорта. В этот день здесь пройдет чемпионат мира Gran Fondo World Championship - одно из самых престижных событий в календаре любительского велоспорта, сообщили в городском акимате.





Ожидается, что в Алматы соберётся более 500 спортсменов из разных стран. Заезды пройдут в шести возрастных категориях, а победитель в общем зачете получит титул чемпиона мира по версии Gran Fondo World Tour.





Gran Fondo проходит в открытом формате — участвовать может каждый, независимо от уровня подготовки.





24 августа с 04.30 до 09.30 движение на проспекте Аль-Фараби будет ограничено на участке от проспекта Достык до улицы Дулати. Жителям города предложены альтернативные маршруты:





- проспект Достык;





- проспект Назарбаева;





- проспект Сейфуллина;





- улица Жарокова;





- ⁠улица Розыбакиева;





- улица Дулати до проспекта Аль-Фараби;





- улица Мустафина.





Алматинцев и гостей города просят учитывать временные изменения в организации движения и заранее планировать поездки.





Схема перекрытий размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях районных акиматов, а также в сервисах 2GIS и "Яндекс карты", - добавили в акимате.