Антитеррористические учения проведут сегодня в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. 25 ИЮНЯ - Алматинский областной оперативный штаб сообщил о проведении антитеррористических учений в Талдыкоргане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

25 июня на территории Талдыкоргана планируется проведение антитеррористических учений. В этой связи просим жителей Талдыкоргана сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования правоохранительных органов, задействованных в проведении учений", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения, возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств.

В ведомстве напомнили, что неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечёт за собой административную ответственность.

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