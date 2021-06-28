Система Orphus

Антитеррористические учения проведут сегодня в Талдыкоргане

25.06.2021 12367
ТАЛДЫКОРГАН. 25 ИЮНЯ - Алматинский областной оперативный штаб сообщил о проведении антитеррористических учений в Талдыкоргане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25 июня на территории Талдыкоргана планируется проведение антитеррористических учений. В этой связи просим жителей Талдыкоргана сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования правоохранительных органов, задействованных в проведении учений", - говорится в сообщении штаба.

 
Отмечается, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения, возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств.
 
В ведомстве напомнили, что неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечёт за собой административную ответственность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая