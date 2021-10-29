Антиваксера Бакееву арестовали на 10 суток

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НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 октября в Западно-Казахстанской области на западе, севере ночью и утром ожидается туман.

Днем 29 октября на северо-западе Акмолинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на востоке, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

29 октября в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман.

29 октября в северной части Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

29 октября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Днем 29, сутки 30 октября на севере, западе области ожидаются низовая метель, гололед. 30 октября, ночью и утром, на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, 29 октября 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

29 октября на севере, западе Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 29 октября на севере, северо-востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на севере, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 29 октября в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных районах ожидается туман. 29-31 октября ожидается ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, в горных районах 15-20 метров в секунду.