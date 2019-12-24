Автодороги закрыты в Восточном Казахстане из-за снега и метели

Усть-Каменогорск. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области с 17.00 сегодняшнего дня в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег) ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на двух участках автодорог республиканского значения, передает Kazakhstan Today.

В частности, закрыты участки трасс Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ и Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, сообщили в ТОО "Казахавтодор".

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