Более 1300 казахстанцев возвращены на родину

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today -Корпоративным фондом "Туристик Камкор" 1350 граждан Казахстана были возвращены на родину, передает Kazakhstan Today

В связи с решением правительства Республики Казахстан об экстренном возврате граждан, выехавших за рубеж с туристической целью, администратором системы гарантирования прав туристов КФ "Туристик Камкор" был начат процесс возврата.

Как сообщили в пресс-службе фонда, за период с 17 по 19 марта 2020 года на территорию Казахстана было возвращено 1350 туристов - граждан РК, для 32 туристов были выкуплены авиабилеты в индивидуальном порядке. Всего за счет фонда планируется вывезти 5914 туристов.

Поднятие борта - не простое дело, а в условиях ЧС задача еще больше усложняется повсеместными закрытиями границ, транзитных зон, изменениями курса валют и т.д. Однако на данный момент причин для паники у туристов нет: фонд делает все возможное для того, чтобы вернуть наших сограждан в кратчайшие сроки", - отметила председатель фонда Инна Рей.

Отмечается, что данная мера защиты распространяется исключительно на тех туристов, у которых имеется туркод - 11-13-значный код, который присваивается до вылета туроператором.

Всех туристов, оказавшихся в затруднительной ситуации за рубежом, просим обратиться по номеру горячей линии 8 (7172) 279112 или зайти на сайт www.fondkamkor.kz и заполнить форму "Экстренная помощь туристу", - заключили в фонде.









По последним данным, в Казахстане подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 22 случая, в Нур-Султане - 25 случаев, в Караганде - 2 случая.

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