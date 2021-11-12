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Более 160 человек проживали в ВКО по паспортам СССР

11.11.2021, 19:39 86725
Более 160 человек проживали в ВКО по паспортам СССР
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 НОЯБРЯ - Сотрудники миграционной службы проводят работу по выявлению лиц, проживающих без документов, удостоверяющих личность, а также своевременно не обменявших паспорта СССР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала года с паспортами СССР образца 1974 года более 160 человек признаны гражданами Казахстана, сообщает Polisia.kz
 

В отдел полиции Уланского района обратился 61-летний мужчина, который в 90-е годы приехал в Казахстан по паспорту СССР образца 1974 года, выданному в Украине. Работал и проживал в Уланском районе, заключил брак, имеет детей. Паспорт сгорел при пожаре. Более 26 лет мужчина проживал без документов, удостоверяющих личность, в связи с тем, что долгое время из Украины не поступало ответов касательно его документов", - рассказали в полиции. 

 
Сотрудники миграционной службы оказали содействие в запросе необходимых документов из Украины через консульство РК. 29 октября мужчина получил удостоверение личности гражданина Казахстана.
 

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В семи областях объявили штормовое предупреждение

11.11.2021, 21:21 68554
В семи областях объявили штормовое предупреждение
Фото: premiersto.ru
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 12 ноября утром и днем ожидается гололед.
 
12 ноября ночью на севере, западе, днем в восточной половине Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На северо-западе области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, западе, днем в восточной половине области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 ноября на юге в Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12-14 ноября на северо-востоке, востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, 14 ноября гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-западе, востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 14 ноября порывы 23-28 метров в секунду.
 
Днем 12 ноября на севере Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
12 ноября на севере Павлодарской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, на юге области днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
Утром и днем 12 ноября на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
 
12 ноября ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ранее водителей попросили воздержаться от дальних поездок в западных, северо-западных и северных регионах.
 

Водителей просят воздержаться от дальних поездок в западных, северо-западных и северных регионах

11.11.2021, 20:42 75223
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Комитет автомобильных дорог МИИР РК информирует об ухудшении погодных условий 12-14 ноября в западных, северо-западных и северных регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации синоптиков, очередной северо-западный циклон окажет влияние на западные, северо-западные и северные регионы страны, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель. С вторжением западного антициклона и по мере его смещения в восточном направлении ожидается незначительное понижение температуры воздуха и усиление ветра с порывами 15-22 метров в секунду. 
 

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности, автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403", - сообщили в пресс-службе МИИР.

 

В Мангистау начались командно-штабные учения "Зима-2021"

11.11.2021, 17:34 56512
МАНГИСТАУ. 11 НОЯБРЯ - В Мангистау начались командно-штабные учения "Зима-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, в ходе проводимых в регионе республиканских командно-штабных учений "Зима-2021" глава региона Нурлан Ногаев ознакомился с готовностью органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода.
 
В целях качественного проведения учений были организованы мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба, приведены в готовность силы, средства служб гражданской защиты и отрядов экстренного реагирования, отметили в пресс-службе. 
 

Общее количество личного состава отряда экстренного реагирования по области составляет 867 человек и 318 единиц техники. Обеспечены запасы горюче-смазочных материалов, продуктов питания, медикаментов, электрогенераторов, песчано-гравийной смеси, в количестве 370 тонн соли, 1300 кубических метров песка. Организована бесперебойная подача водо-, тепло-, энерго -, газоснабжения, разработана карта техники и инертных материалов, созданы мобильные группы на местах для круглосуточного дежурства и другие соответствующие работы", - говорится в сообщении пресс-службы. 

 
По данным акимата, в городах и районах области имеется 7 отрядов экстренного реагирования, общим количеством сил и средств 730 человек личного состава и 265 единиц техники. Количество формирований службы гражданской защиты области насчитывает 114 единиц, в которых состоят 9037 человек личного состава и 1155 единиц техники.
 
Наряду с этим, согласно приказу МЧС РК от 24 октября 2020 года №10 "О подготовке ГСГЗ к ЧС зимнего периода 2020-2021 годов", в Мангистауской области создана группировка сил и средств, в количестве 1626 человек и 271 единицы техники. 
 
Помимо этого, на автодорогах республиканского и областного значения приведены в готовность 20 пунктов временного обогрева, из них 13 - на автодорогах республиканского значения, 7 - на автодорогах областного значения. Для содержания автодорог областного значения приведены в готовность 69 единиц техники, 125 тонн соли, 850 тонн инертных материалов виде песка. Для автодорог республиканского значения 24 единицы специализированной техники, 101 тонна соли, 560 тонн песка и 92 единицы дорожных знаков по содержанию дорог в зимний период.
 
Напомним, что в Алматы 3 ноября был сильный снегопад, в уборке улиц было задействовано более 500 единиц спецтехники. 
 
Как сообщалось ранее, завтра на северо-западе и востоке Мангистауской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду, ночью порывы достигнут 23 метров в секунду, ночью и утром на севере области гололед.
 

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