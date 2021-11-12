Более 160 человек проживали в ВКО по паспортам СССР

Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 НОЯБРЯ - Сотрудники миграционной службы проводят работу по выявлению лиц, проживающих без документов, удостоверяющих личность, а также своевременно не обменявших паспорта СССР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С начала года с паспортами СССР образца 1974 года более 160 человек признаны гражданами Казахстана, сообщает Polisia.kz.
В отдел полиции Уланского района обратился 61-летний мужчина, который в 90-е годы приехал в Казахстан по паспорту СССР образца 1974 года, выданному в Украине. Работал и проживал в Уланском районе, заключил брак, имеет детей. Паспорт сгорел при пожаре. Более 26 лет мужчина проживал без документов, удостоверяющих личность, в связи с тем, что долгое время из Украины не поступало ответов касательно его документов", - рассказали в полиции.
Сотрудники миграционной службы оказали содействие в запросе необходимых документов из Украины через консульство РК. 29 октября мужчина получил удостоверение личности гражданина Казахстана.