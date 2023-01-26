Более 170 частных домов отключат от отопления в Экибастузе  

Будет производиться ремонт на теплосетях

Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi

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Экибастуз. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 25 января 2023 года в городе Экибастузе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на 5 участках. Об этом сообщили в городском - 25 января 2023 года в городе Экибастузе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на 5 участках. Об этом сообщили в городском акимате





Всего будут задействовано 12 газоэлектросварщиков, 18 слесарей и 8 инженерно-технических работников, а также 5 единиц спецтехники для:





- замены дефектного участка в сторону ул. Целинная, 75, в связи с чем с 9.00 до 13.00 планируется отключение от теплоснабжения 123 частных жилых домов;





- замены дефектного участка в сторону ул. Бухар жырау, 291а, в связи с чем с 10.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 1 многоэтажного жилого дома;





- замены дефектного участка в сторону ул. Кеншілер - Молодежная, в связи с чем с 09.00 до 19.00 планируется отключение от теплоснабжения 20 частных жилых домов;





- замены дефектного участка в сторону ул. Астана, 34, в связи с чем с 13.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 19 частных жилых домов, 9 юридических лиц;





- замены дефектного участка в сторону ул. Бухар жырау, 168, в связи с чем с 14.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 11 частных жилых домов.





Отмечается, что по завершении всех ремонтных работ теплоснабжение будет восстановлено.





Вчера аким Экибастуза Аян Бейсекин проверил ход выполнения ремонтно-восстановительных работ. Он посетил объект по адресу ул. Шакарима, 14, где ведется сборка тепловой сети диаметром 273 мм. Общая протяженность замены сетей более 400 метров.







