Более 3,4 тыс. лиц привлечены к ответственности за нарушение масочного режима

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - За нарушение масочного режима в Казахстане привлечены к ответственности 3467 лиц, передает Kazakhstan Today.

Органы прокуратуры обеспечивают законность при принятии мер за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

За нарушение установленных карантинных ограничений, в том числе масочного режима, предусмотрена ответственность по части 1 статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях, влекущая штраф на физических лиц в размере 30 МРП. По этой статье к ответственности уже привлечено 3467 лиц", - рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

Так, за обслуживание покупателей без маски к административному штрафу был подвергнут фармацевт одной из аптек в Алматы.

Аналогично наложен штраф на гражданку за нахождение в общественном транспорте без маски.

Обращаем внимание, что при признании вины законодательство предоставляет право виновному лицу в течение 7 суток оплатить половину штрафа. В ином случае, исходя из конкретных обстоятельств дела, уполномоченный орган вправе самостоятельно сократить размер штрафа на 1/3 (30%)", - отметили в ведомстве.

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