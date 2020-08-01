Система Orphus

Более 3,4 тыс. лиц привлечены к ответственности за нарушение масочного режима

31.07.2020, 17:07 5401
Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - За нарушение масочного режима в Казахстане привлечены к ответственности 3467 лиц, передает Kazakhstan Today.
 
Органы прокуратуры обеспечивают законность при принятии мер за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
 

За нарушение установленных карантинных ограничений, в том числе масочного режима, предусмотрена ответственность по части 1 статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях, влекущая штраф на физических лиц в размере 30 МРП. По этой статье к ответственности уже привлечено 3467 лиц", - рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК. 

 
Так, за обслуживание покупателей без маски к административному штрафу был подвергнут фармацевт одной из аптек в Алматы.
 
Аналогично наложен штраф на гражданку за нахождение в общественном транспорте без маски.
 

Обращаем внимание, что при признании вины законодательство предоставляет право виновному лицу в течение 7 суток оплатить половину штрафа. В ином случае, исходя из конкретных обстоятельств дела, уполномоченный орган вправе самостоятельно сократить размер штрафа на 1/3 (30%)", - отметили в ведомстве.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая