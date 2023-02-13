Более 600 человек, застрявших на дороге из-за непогоды, эвакуировали через КТЖ

С 13 февраля 2023 года на линию метрополитена будет запущен дополнительный подвижной состав

Фото: Акимат Алматы

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Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с увеличением пассажиропотока и в целях повышения качества предоставляемых услуг населению города Алматы с 13 февраля 2023 года на линию метрополитена будет запущен дополнительный подвижной состав.





На линии будут курсировать 10 составов, за счет чего интервал движения в часы пик сократится до 6 минут 12 секунд, рассказали в пресс-службе КГП "Метрополитен Алматы".





С подробным расписанием движения электроподвижного состава в режиме онлайн пассажиры могут ознакомиться в приложении "Метрополитен Алматы".



