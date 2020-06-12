Бывший начальник и сотрудники группы собственной безопасности МВД РК подозреваются в мошенничестве

Актобе. 11 июня. Kazakhstan Today - Департаментом Антикоррупционной службы по Актюбинской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего начальника группы собственной безопасности МВД РК, старшего оперуполномоченного по ОВД группы собственной безопасности МВД РК и полицейского УП города Актобе ДП Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Указанные лица, используя свое служебное положение, в марте 2019 года в городе Актобе под предлогом оказания содействия в восстановлении бывшего сотрудника правоохранительных органов в орган уголовно-исполнительной системы области группой лиц по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием похитили у него денежные средства в общей сумме 600 тыс. тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе РК.

В ведомстве рассказали, что подозреваемые признали свою вину в ходе следствия.

Досудебное расследование продолжается.





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