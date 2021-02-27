Дефицит мест в детсадах и финансовая дисциплина руководителей: в Алматы обсудили проблемы дошкольного образования

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание с руководителями государственных детских садов, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы сокращения дефицита мест в детских садах, качества питания и медицинского контроля состояния здоровья детей, качества дошкольного образования и воспитательного процесса, менеджмента со стороны администрации, противодействия коррупционным рискам.

На сегодняшний день в Алматы функционируют 824 дошкольные организации, из них 189 государственных, которые посещают более 65 тыс. детей. Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет составляет порядка 90%. С целью сокращения дефицита мест ведется строительство четырех государственных детских садов на 640 мест. Вместе с тем прорабатываются механизмы частичного погашения родительской оплаты в частных детских садах за счет местного бюджета. Это позволит дополнительно создать 5 тыс. мест. Еще 2,2 тыс. мест планируется открыть путем возврата или модернизации существующих зданий", - сообщили в пресс-службе акима.

По ее информации, на совещании шла речь о необходимости усиления ответственности руководителей. Особенно важно соблюдать финансовую дисциплину, так как объемы выделяемых средств на сферу детского дошкольного воспитания выросли. Вместе с тем заведующие должны обеспечить высокое содержательное качество воспитательного процесса и внедрять дополнительные занятия.

На повестке также повышение качества детского питания и усиление мер безопасности. Для усиления контроля широко внедряется система видеонаблюдения, закрываются "слепые зоны".

В условиях пандемии по коронавирусной инфекции особое внимание уделяется соблюдению норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Санврачи проводят постоянный мониторинг с целью предупреждения и выявления установленных правил санитарной безопасности.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил усилить контроль за финансовой дисциплиной и принять меры по усилению менеджмента. С этой целью работа заведующих будет оцениваться по внедренным KPI. Кроме того, будут пересмотрены составы попечительских советов, в которые должны войти родители с активной жизненной позицией.





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