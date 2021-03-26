Десятый день идут поиски пропавшего подростка в Алматы

АЛМАТЫ. 25 МАРТА - В Алматы с 16 марта ведутся поиски пропавшего Зайцева Артема, 2007 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно информации, размещенной на странице club_dobryakov_almaty в Instagram , Зайцев Артём Алексеевич, 2007 года рождения, 16 марта 2021 года, около 11.00, ушел из дома, расположенного по улице Утепова.

Приметы: рост 165 сантиетров, среднего спортивного телосложения, глаза карие, волосы светлые, короткие. Был одет в тёмно-зелёную куртку, чёрную толстовку, чёрные спортивные штаны, белые кроссовки.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Артема Зайцева, просьба обращаться к его матери Светлане по номеру 8 707 582 31 96, или в полицию по номеру 102.





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