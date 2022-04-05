Действия акимата при продаже аэропорта Шымкента признаны незаконными

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Признать незаконными действия акимата города Шымкента, государственного учреждения "Управление финансов города Шымкента", государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента", ограничивающие конкуренцию по принятию и составлению тендерных условий по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа государственного пакета акций АО "Аэропорт Шымкент" в размере 100%", - приводит решение специализированного межрайонного административного суда по Шымкенту портал Vera.kz.
По данным издания, продать аэропорт пытаются уже два года. В начале февраля 2022 года стоимость воздушной гавани составляла уже 5,7 млрд тенге. Но теперь торги были остановлены из-за вмешательства антимонопольщиков.
Выяснилось, что выставленные условия дают привилегированное право определенной авиакомпании.
Нарушения со стороны лиц, которые организовывали торги. Условия конкурса имеют нарушения. Данную процедуру мы приостановили. Те потенциальные покупатели, которые имели возражения по этому поводу, обратились в суд", - рассказал Ернар Косбаев.
Покупатель обязан был предоставить шесть гектаров в собственность компании, которая строит новый терминал. Известно, что эти работы выполняет авиакомпания Scat.
Эти шесть гектаров в дальнейшем должны были использоваться как площадка для телескопических трапов и стоянки воздушных судов. Вот именно здесь и кроется нарушение принципов честной конкуренции, а значит и закона, ведь такая ситуация ставит в особые условия владельца этих шести гектаров", - пишет издание.
Собственник этих телескопических трапов и стоянки в итоге остался бы обладателем привилегированных положений и диктовал условия аэропорту. Это недопустимо. Это позволило бы ему диктовать условия другим авиакомпаниям в части определения графика перелетов. Для них бы возникали дополнительные расходы, которые бы отражались на авиабилетах", - сообщил Ернар Косбаев.
Напомним, весной 2020 года TAV Airports Holding подписал соглашение о приобретении 100% акций международного аэропорта Алматы совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital. Соглашение предусматривает приобретение аэропорта и связанных с ним предприятий за $415 млн.