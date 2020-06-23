Для госслужащих Казахстана вышла книга по противодействию коррупции

Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - Впервые в Казахстане выпущена настольная книга госслужащего с подробными шагами противодействия коррупции, передает Kazakhstan Today.

В сервисном центре Antikor ortalygy Алматы в рамках брифинга об итогах деятельности Антикоррупционной службы Алматы презентовали книгу для государственного служащего.

Одним из важных направлений создания эффективного государственного аппарата стало продвижение концепции добропорядочности. "5 шагов к добропорядочности" - всё то, что должен знать каждый поступающий на госслужбу и уже работающий сотрудник. Большинство людей неохотно читают методические пособия и материалы, много текста, учитывая, как материалы преподнесены в нормативных актах. Она представлена в очень понятной простой форме с иллюстрациями", - сообщил на брифинге исполняющий обязанности руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат.

В настольной книге госслужащего в наиболее простой форме, с часто встречающимися примерами расписаны статьи Уголовного кодекса, Кодекса об административных правонарушениях в части антикоррупционных норм и закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции".

Государственные служащие часто сталкиваются с определенными проблемными вопросами. В этой книжке пошагово отмечено, как сотрудник должен поступать в том или ином случае. Мы уверены, что такой материал будет интересен не только сотрудникам, но и всем гражданам страны", - отметил внештатный советник акима города, руководитель "Алматы - Адалдык аланы" Александр Братенков.

В книге расписано, каким должен быть государственный служащий, начиная от его портрета, профессиональных знаний и навыков, его компетенций, до большого блока противодействия коррупции. Примечательным является то, что это своего рода шпаргалка для госслужащих в части принятия антикоррупционных мер.

Наша задача - чтобы каждый руководитель был эталоном и примерным образцом государственного служащего", - сказал А. Братенков.

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