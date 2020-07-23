Два жителя Нур-Султана около 30 лет провели в трудовом рабстве

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Общественники пытаются помочь двум жителям Нур-Султана, которые около 30 лет пробыли в рабстве, передает Kazakhstan Today.

Франс Семерда в Казахстан переехал из Украины. Работал участковым, после - крановщиком.

По его словам, в 90-е годы бандиты в милицейской форме отобрали у него документы. Он отказался на них работать, и его увезли в рабство. 3 года Франс пытался восстановить свою личность, но безуспешно, сообщает телеканал Astana.tv.

Меня отвезли в Ерейментау, в горах, я там два года пробыл, потом убежал. В Кояндах проработал 10 лет, в другом месте 7 лет. Обманом не платили. Начали избивать. Уходил - обращался в милицию. У вас нет документов говорили, ничем не можем вам помочь. Начал скитаться. Несмотря на всё это, я местный казахстанец, казахской национальности", - рассказал Франс Семерда.

Владимир Саврухин пробыл без документов 29 лет. В 1991 году он из России переехал в Казахстан, но потерял паспорт. Без прописки этот документ не восстановить. Последние 10 лет Владимир работал пастухом.

По их словам, если ты без документов, чаще всего кидают на деньги владельцы сельского хозяйства.

Только запросы делают, ответов нет ниоткуда. Я уже и не обращался потом. Сейчас подали документы, дела продвигаются. Если даже работу какую и найдёшь могут и обмануть, ни денег, ничего не платят", - рассказал Владимир Саврухин.

Сейчас проблемой двух пострадавших занимается фонд "Коргау Астана". По словам его руководителя Анны Рыль, попавшие в трудовое рабство никогда не выбираются из него самостоятельно.

Мы сдали их документы на форму №13. Вы сначала сдаёте на подтверждение гражданства либо получаете лицо без гражданства. Потом получаете прописку, а прописку, как правило, делать негде. Мы делаем её на базе нашего приюта. У них нет денег платить штраф, пошлину. Мы помогаем. Но отдельных проектов по финансированию, к сожалению, нет", - проинформировала руководитель фонда Анна Рыль.

По данным столичного департамента полиции, сейчас восстановление удостоверений личности Саврухина и Семерды на контроле.

В настоящее время направлены запросы в главное управление юстиции Хмельницкой области и Российской Федерации для получения актов о рождении граждан", - уточнили в пресс-службе полиции.

По мнению общественников, Министерству труда и социальной защиты нужен специальный проект для бывших трудовых рабов. Им необходима массовая легализация.

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