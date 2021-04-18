Экипаж 64-й экспедиции на МКС благополучно приземлился в Казахстане

ЖЕЗКАЗГАН. 17 АПРЕЛЯ - Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17", отстыковавшегося сегодня от Международной космической станции, в 07.55 мск (10.55 времени Нурсулатана) совершил штатную посадку в расчётной точке на территории Казахстана. На Землю вернулся экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее", - сообщили в Роскосмосе.

Корабль отделился от российского сегмента станции в 04.34 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 07.01 мск, после чего он начал сход с околоземной орбиты. Вскоре после этого "Союз" разделился на три отсека, а международный экипаж из трех человек в спускаемом аппарате испытал перегрузки около 3,8g.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17" состоялся 14 октября 2020 года в 08.45 мск. Спустя 3 часа 3 минуты он в штатном режиме пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Впервые в мире к МКС пристыковался пилотируемый корабль, совершивший всего два витка вокруг Земли. Длительность полёта Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс составила 185 суток.

По информации Роскосмоса, за время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых различных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и другие). За время полугодовой экспедиции российские члены экипажа МКС-64 провели 44 эксперимента, из них 41 - с участием космонавтов.

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