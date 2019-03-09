Экскурсию "Музея в чемодане" провели в Кызылорде для детей, по состоянию здоровья обучающихся на дому

Кызылорда. 22 октября. Kazakhstan Today - В Кызылорде общественный фонд "Мейірім-Уміт" посетил подопечных общественного объединения "Кокжиек" с очередной экскурсией "Музея в чемодане", передает Kazakhstan Today.





В этот раз вниманию экскурсантов были снова представлены чемоданы историй, собранных по различной тематике. В их числе этнография, история родного края, Великая Отечественная война. Председатель общественного объединения "Кокжиек" Айман Турбаева вместе со своими подопечными сердечно приняли гостей с их неизменным спутником "Музеем в чемодане".





Наши подопечные по состоянию здоровья вынуждены проходить обучение по школьной программе на дому. От этого в их повседневной жизни ощущается нехватка общения со сверстниками и с преподавателями. И любое мероприятие наши дети воспринимают с большим энтузиазмом. А тут оно еще такое интересное, красочное и познавательное. Большое спасибо фонду, его руководителю Актоты Сариевой и главному экскурсоводу "Музея в чемодане" Куляш Алматшаевой", - сказала Айман Турбаева.





Ребята с интересом прослушали лекцию экскурсовода, ознакомились с экспонатами, задали интересующие их вопросы, сделали снимки на память.





Напомним, проект реализуется при грантовой поддержке Фонда Первого Президента РК - Елбасы. "Мобильный музей в чемодане" призван вершить эволюцию в культурной тематике, также не признающей никаких ограничений. В программе "Рухани жангыру" президент говорил о развитии программы "Туган жер". Общественный фонд "Мейірім-Уміт" постоянно несет в массы мысль, что патриотизм начинается с любви к своей земле, аулу, городу, региону, и лучшая его форма - изучение истории родного края молодым поколением.





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