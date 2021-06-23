Электроснабжение снова отключили в микрорайоне Нур-Алатау в Алматы

АЛМАТЫ. 22 ИЮНЯ - В микрорайоне Нур-Алатау Бостандыкского района Алматы снова отключено электроснабжение , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители микрорайона Нур-Алатау Бостандыкского района Алматы снова жалуются на отключение электроэнергии.

Как сообщали жители микрорайона в начале июня, вечерние отключения происходят регулярно , каждый день на протяжении последнего месяца.

За вечер обычно отключают по два раза от одного часа до нескольких часов. Отключают целыми жилыми массивами. При этом не работают сотовая связь и Интернет. И это в условиях коронавирусного обострения с необходимостью вызова скорой и доставки лекарств. В отключенных холодильниках портятся продукты в домах и магазинах, что также чревато ростом желудочно-кишечных заболеваний. И это с учетом коронавирусной нагрузки на врачей и больницы. Растет вероятность бытовых травм от падений на темных улицах и во дворах. В конце концов это никак не может положительно сказаться на криминогенной обстановке", - возмущены местные жители.

Они обратились через журналистов к акиму города с просьбой защитить права и интересы граждан и призвать к ответственности районные и городские службы, в чьем ведении находится соответствующая инфраструктура.

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