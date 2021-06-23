Электроснабжение снова отключили в микрорайоне Нур-Алатау в Алматы

Жители микрорайона Нур-Алатау Бостандыкского района Алматы снова жалуются на отключение электроэнергии.
Как сообщали жители микрорайона в начале июня, вечерние отключения происходят регулярно, каждый день на протяжении последнего месяца.
За вечер обычно отключают по два раза от одного часа до нескольких часов. Отключают целыми жилыми массивами. При этом не работают сотовая связь и Интернет. И это в условиях коронавирусного обострения с необходимостью вызова скорой и доставки лекарств. В отключенных холодильниках портятся продукты в домах и магазинах, что также чревато ростом желудочно-кишечных заболеваний. И это с учетом коронавирусной нагрузки на врачей и больницы. Растет вероятность бытовых травм от падений на темных улицах и во дворах. В конце концов это никак не может положительно сказаться на криминогенной обстановке", - возмущены местные жители.
Они обратились через журналистов к акиму города с просьбой защитить права и интересы граждан и призвать к ответственности районные и городские службы, в чьем ведении находится соответствующая инфраструктура.
Одна из причин такой ситуации - перегрузка сетей в связи хаотичной застройкой города. Жители постоянно протестуют против уплотнительной застройки и строительства "человейников". Ранее бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев призвал остановить "строительную мафию". Отметим, что в Алматы прогнозируют прирост населения до 5 млн человек.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства