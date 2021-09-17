Фермеры в Восточно-Казахстанской области остались без урожая из-за прорыва дамбы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 16 СЕНТЯБРЯ - Фермеры Восточно-Казахстанской области остались без урожая из-за прорыва дамбы, которая не ремонтировалась 20 лет. Другого источника воды для полива в Курчумском районе нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Курчумские фермеры остались в этом году без урожая из-за разрушения дамбы. Дождей в этом сезоне практически не было. Фермеры в отчаянии, ведь брать воду для полива неоткуда. Фермеры опасаются, что дамбу так и не починят, и ситуация повторится в следующем году, сообщает "31 Канал"

Местный фермер Серик Сагельдинов рассказал, что солнцем у него выжгло томаты и арбузы. На соседних полях погиб овес. Засыхают деревья, ушла вода и из колодцев.

При уборке мы получили 150-200 килограммов на гектар. Это ни о чем вообще. Получается, мы пролетели, грубо говоря, банкроты. Арбузы так же. Можно показать арбузы, которые не выросли из-за нехватки воды", - рассказал фермер.

Накопительная дамба обеспечивала водой сразу три сельских округа. Фермеры говорят, что прорыв обнаружили еще в прошлом году, уведомили собственника - госпредприятие "Казводхоз". А весной дамбу разрушил паводок.

"У нас огороды, скот пьет, мы сами пользуемся этой водой. У нас в колодцах нет воды. Все от дамбы зависит. Нам нужна эта дамба", - рассказывает жительница села Барак-батыр Светлана Марчук.

По данным телеканала, фермеры предложили восстановить дамбу за свой счет, но попросили освободить их от оплаты за полив на два года.

Но "Казводхоз" навстречу не идет. Они хотят, чтобы мы на свои деньги сделали эту дамбу, а потом опять же нам эту воду продавать. Хотят с крестьянина две-три шкуры снимать", - высказался фермер Серик Сагельдинов.

Десятки крестьянских хозяйств оказались на грани банкротства. Средства, вложенные в семена и удобрения, уже не окупятся. А так как земли не вошли в реестр обязательного страхования, на компенсацию аграриям рассчитывать тоже не приходится, говорится в сюжете телеканала.

В акимате уверяют, что ремонт дамбы не за горами.

По информации директора областного "Казводхоза", они выделяют четыре миллиона тенге, и будем восстанавливать и ремонтировать эту дамбу", - заверил аким Курчумского района Дулат Кажанов.

По словам фермеров, дамба не ремонтировалась 20 лет, "а чиновники, зная об аварийном состоянии гидросооружения, не предприняли своевременных мер, оставив три сельских округа без воды".













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