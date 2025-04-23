ФСБ России рассекретила признательные показания коменданта концлагеря "Заксенхаузен"

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Москва. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральная служба безопасности Российской Федерации к 80-летию освобождения концентрационного лагеря "Заксенхаузен" опубликовала рассекреченную копию протокола допроса бывшего коменданта лагеря штандартенфюрера СС Антона Кайндля.





Я признаю, что концентрационный лагерь "Заксенхаузен" с его многочисленными филиалами, гитлеровскими властями под моим непосредственным руководством был превращен в место массового умерщвления советских военнопленных и мирных советских граждан (...) За время моей работы комендантом лагеря "Заксенхаузен" с 1942 по 1945 год заключенные лагеря группами и поодиночке истреблялись через повешение на механизированных стационарных и переносных виселицах, расстреливались в специально оборудованном для этой цели помещении, умерщвлялись газом в газовой камере и, наконец, отравлялись путем подмешивания в пищу ядов и введения их в человеческий организм уколами", - цитирует ТАСС Кайндля.





В своих показания он заявил, что "Заксенхаузен" занимал особое положение среди лагерей смерти нацистской Германии.





В "Заксенхаузене" содержались наиболее серьезные политические противники фашизма, видные государственные деятели многих стран Европы: Франции, Чехословакии, Австрии, Голландии, главы правительств и министры этих государств до их оккупации немецкой армией. В лагере "Заксенхаузен" происходили наиболее секретные и ответственные операции по уничтожению людей, совершавшиеся по личным указаниям Гиммлера (Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. - Прим. ред.) и других руководящих деятелей германского правительства и германских разведывательно-карательных органов", - сообщил он на допросе.





С его слов, ежемесячно в лагерь для тайных казней по личному приказу заместителя начальника главного управления имперской безопасности Мюллера из лагерей гестапо и СД отправлялись до 150 человек, которых расстреливали в специальной комнате или вешали на механической виселице, а с октября 1943 года по распоряжению Кайндля была построена газовая камера.





Кайндль сообщил, что в концлагере проводились многочисленные опыты над заключенными. Также, со слов Кайндля, на заключенных испытывали и яды, а также лекарства от ожогов, намеренно нанося ожоги фосфором.